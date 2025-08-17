Каролина Овчинникова из Кунгура (Пермский край) вырастила в теплице гигантский арбуз весом более 90 кг. Дачница уже трижды попала в Книгу рекордов России.
«Вчера мой арбуз перевалил за отметку 90 кг, и будет расти еще, снимать его мы планируем только в сентябре. Только вот погода в этом сезоне оставляет желать лучшего и очень утомляет, но довести до логического завершения все посаженные овощи нужно», — поделилась Каролина. Ее слова приводит «КП-Пермь».
Пермская огородница Каролина Овчинникова уже несколько лет удивляет своими урожаями-гигантами. Обычные овощи выращивать скучно, поэтому она перешла на гигантские. Теперь она активно делится опытом с другими энтузиастами и даже получает запросы на свои чудо-семена, особенно на семена подсолнуха.
Хотя погода в этом году не радует, Каролина намерена довести все эксперименты до конца. Как признается сама огородница, выращивает она гигантов не для еды, а ради спортивного интереса и азарта.
В 2024 году URA.RU писало о том, что пермячка прославилась арбузом весом 65 килограммов. В этом сезоне она побила собственные достижения: ее нынешний арбуз уже перевалил за 90 кг и продолжает расти, кабачок потянул на 31 кг 550 г, а огурец вымахал до 76 см. В этом году дачница-экспериментатор вырастила подсолнухи, наименьшая корзинка которых — 43 см.
