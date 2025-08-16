16 августа 2025

Установлено, в каком состоянии пострадавшие попали в больницу после жуткого ДТП на пермской трассе

Минздрав Прикамья: двое пострадавших в ДТП находятся в тяжелом состоянии
Состояние двух из четырех пострадавших человек в ДТП на трассе в Пермском крае оценивается как тяжелое. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба минздрава региона.

«В больнице двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще двое — в состоянии средней тяжести», — пояснили собеседники агентства.

Редакция URA.RU рассказывала ранее о жуткой аварии, которая произошла рано утром 17 августа перед поворотом на деревню Ярино. В результате лобового столкновения двух легковых машин погибли водитель и пассажир. Оба авто получили значительные повреждения.

