Установлено, в каком состоянии пострадавшие попали в больницу после жуткого ДТП на пермской трассе

Двоих спасти не удалось
Состояние двух из четырех пострадавших человек в ДТП на трассе в Пермском крае оценивается как тяжелое. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба минздрава региона.
«В больнице двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Еще двое — в состоянии средней тяжести», — пояснили собеседники агентства.
Редакция URA.RU рассказывала ранее о жуткой аварии, которая произошла рано утром 17 августа перед поворотом на деревню Ярино. В результате лобового столкновения двух легковых машин погибли водитель и пассажир. Оба авто получили значительные повреждения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!