В Добрянке (Пермский край) 15 августа прошла церемония открытия мемориальной доски, посвященной участнику спецоперации ВС РФ, рядовому взвода радиационной химической и биологической защиты аэрозольных противодействий 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й танковой дивизии Ивану Лунегову. В муниципалитете рассказали, что бойца не стало весной прошлого года.
«В Добрянке открыли мемориальную доску памяти Ивана Лунегова. Она установлена на доме №16/1 по улице Победы, где проживал военнослужащий», — сообщает в соцсети «ВКонтакте» издание «Зори Плюс».
Боец родился в селе Усть-Черная Гайнского округа, до подписания контракта с Минобороны РФ жил в Добрянке. Он награжден орденом Мужества посмертно. Близкие рассказали, что Иван очень любил свою маму, семью и дорожил дружбой, он погиб как настоящий герой и патриот, защищая родину.
