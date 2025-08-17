Пермский путешественник пересек границу Кыргызстана на пути в Бишкек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В качестве средства передвижения пермяк выбрал велосипед
В качестве средства передвижения пермяк выбрал велосипед Фото:

Пермский путешественник Иван Оглоблин совсем недавно добрался до границы Кыргызстана и продолжил свой путь. Свои приключения велосипедист описывает в соцсети «ВКонтакте».

«К вечеру я был в Кордае, это последний казахский город на моем пути. Здесь проходит граница с Кыргызтаном. Прохождение ее заняло 15 минут, никаких досмотров, только вежливое общение сотрудников и занесение в базу», — написал в своем последнем сообщении Оглоблин.

За кордоном путешественника встретил друг подписчика его канала, который вызвался помочь решить бытовые вопросы. Потом оба сели в машину и поехали прямиком в Бишкек, за которым уже белели огромные вершины гор, покрытые снегом.

Оглоблин стремится попасть на озеро Иссык-Куль. В пути он провел 16 дней.

Пермяк не впервые совершает длительные путешествия: в 2023 году он доехал на велосипеде до побережья Средиземного моря в Турции, а в 2024-м проехал от Балтийского до Белого моря. В этот раз его маршрут из Перми в Бишкек составляет свыше 2,6 тысячи километров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский путешественник Иван Оглоблин совсем недавно добрался до границы Кыргызстана и продолжил свой путь. Свои приключения велосипедист описывает в соцсети «ВКонтакте». «К вечеру я был в Кордае, это последний казахский город на моем пути. Здесь проходит граница с Кыргызтаном. Прохождение ее заняло 15 минут, никаких досмотров, только вежливое общение сотрудников и занесение в базу», — написал в своем последнем сообщении Оглоблин. За кордоном путешественника встретил друг подписчика его канала, который вызвался помочь решить бытовые вопросы. Потом оба сели в машину и поехали прямиком в Бишкек, за которым уже белели огромные вершины гор, покрытые снегом. Оглоблин стремится попасть на озеро Иссык-Куль. В пути он провел 16 дней. Пермяк не впервые совершает длительные путешествия: в 2023 году он доехал на велосипеде до побережья Средиземного моря в Турции, а в 2024-м проехал от Балтийского до Белого моря. В этот раз его маршрут из Перми в Бишкек составляет свыше 2,6 тысячи километров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...