Пермский путешественник Иван Оглоблин совсем недавно добрался до границы Кыргызстана и продолжил свой путь. Свои приключения велосипедист описывает в соцсети «ВКонтакте».
«К вечеру я был в Кордае, это последний казахский город на моем пути. Здесь проходит граница с Кыргызтаном. Прохождение ее заняло 15 минут, никаких досмотров, только вежливое общение сотрудников и занесение в базу», — написал в своем последнем сообщении Оглоблин.
За кордоном путешественника встретил друг подписчика его канала, который вызвался помочь решить бытовые вопросы. Потом оба сели в машину и поехали прямиком в Бишкек, за которым уже белели огромные вершины гор, покрытые снегом.
Оглоблин стремится попасть на озеро Иссык-Куль. В пути он провел 16 дней.
Пермяк не впервые совершает длительные путешествия: в 2023 году он доехал на велосипеде до побережья Средиземного моря в Турции, а в 2024-м проехал от Балтийского до Белого моря. В этот раз его маршрут из Перми в Бишкек составляет свыше 2,6 тысячи километров.
