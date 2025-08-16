Мэр Перми Соснин анонсировал обновление площадок для выгула собак

В Перми до конца года появится 39 новых и модернизированных площадок для выгула и дрессировки собак. Об этом сообщил глава города Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
«В ближайшее время в городе оборудуем и модернизируем 14 площадок, оснащенных профессиональным оборудованием для собак разных пород и уровней подготовки. Уже открыты площадки на улице Подгорной, в Серебрянском парке и парке „Зеленка“, — написал мэр.
В пяти участковых лесничествах — Верхне-Курьинском, Нижне-Курьинском, Черняевском, Левшинском и Ново-Лядовском — появятся восемь новых специализированных зон. Также обновят площадку за ДКЖ, которая работает более восьми лет.
В Дзержинском районе новую зону организуют на Мильчакова, 35, в Мотовилихинском — возле улиц Сапфирной, 14 и Юрша, 1в. К концу года в городе будет 39 площадок. Список адресов уже существующих можно найти на сайте «Природа города Перми» в разделе «Карты».
Ранее в Перми в рамках проекта «Зеленое кольцо» уже благоустроили долину реки Егошихи, где были оборудованы экотропы, площадки для отдыха и прогулок с домашними животными, в том числе площадка для выгула собак в парке «Зеленка». Городские власти планируют и дальше развивать инфраструктуру для активного отдыха, связывая благоустроенные территории в единую сеть.
