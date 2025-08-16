Актриса из Перми Катерина Шпица вновь обменялась свадебными клятвами со своим супругом Русланом Пановым на острове Бали. Этой новостью артистка поделилась с подписчиками в своих соцсетях.
«Мы вдруг поняли, что можно жениться когда угодно и сколько хочешь и, конечно же, не разводясь между свадьбами. Надо просто захотеть сотворить праздник любви вне рамок и предрассудков», — указала пермячка в описании к опубликованному видео.
На кадрах — Шпица и Панов запечатлены в окружении девушек в традиционных балийских нарядах. Пара официально оформила свой союз четыре года назад, однако по словам актрисы, решила вновь отметить это событие в необычной атмосфере.
Шпица уточнила, что супруги уже вернулись из отпуска, и в ближайшее время на ее странице появятся новые публикации, посвященные как текущим событиям, так и воспоминаниям о поездке на Бали.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!