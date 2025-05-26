26 мая 2025

В аптеке нет работников, а ФАП на месте: власти ответили на жалобы жителей тюменского села

Мэрия Тюменского района: в селе Яр достаточно пожарных гидрантов и работает ФАП
© Служба новостей «URA.RU»
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Аптеки в селе нет: в ней просто некому работать
Аптеки в селе нет: в ней просто некому работать Фото:

Тюменские власти прокомментировали жалобы, которые в видеообращении к президенту высказали жители села Яр Тюменского района. Люди недовольны грузовиками, ездящими через их дворы и отсутствием социальной инфраструктуры. Свои доводы по данным вопросам чиновники изложили в ответе на запрос URA.RU.

«Один из обсуждаемых земельных участков выставлен на аукцион для предоставления в аренду. Относительно выдачи разрешения на строительство объекта на другом участке в адрес администрации Тюменского района направлен соответствующий запрос. Движение грузовых автомобилей осуществляется через дворовую территорию, разрешение на проезд к месту строительства застройщиком не запрашивалось. Таким образом, в случае использования земельного участка не по назначению, понуждение собственника к соблюдению данного правила возможно в судебном порядке», — прокомментировали в инфоцентре правительства региона.

Как ранее писало URA.RU, жители села Яр возмущены, что прямо у их домов снуют грузовые автомобили. Также люди жаловались на отсутствие ФАПа, почты и аптеки, проблемы с проездом к пожарному водоему, расселением аварийных домов и на отсутствие детских площадок. 

По словам чиновников, фельдшерско-акушерский пункт в селе работает ежедневно. Педиатр ведет постоянный прием, а терапевт приезжает несколько раз в день.

Аптека в селе действительно не работает. Причина — нет персонала.

«Пожарное водоснабжение села осуществляется из 16 пожарных гидрантов, все они в исправном состоянии. Расселение домов, признанных аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2017 года, будет осуществлено после формирования и утверждения Региональной адресной программы переселения граждан. Детские площадки на улице Строителей установлены вблизи двух домов: № 6 корп. 1 и дома № 21», — отметили в инфоцентре.

Также сельчане недовольны тем, что у пенсионеров отсутствует льготный проезд. Как отметили власти, денег на данные цели в бюджете Тюменского района не заложено.

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Тюменские власти прокомментировали жалобы, которые в видеообращении к президенту высказали жители села Яр Тюменского района. Люди недовольны грузовиками, ездящими через их дворы и отсутствием социальной инфраструктуры. Свои доводы по данным вопросам чиновники изложили в ответе на запрос URA.RU. «Один из обсуждаемых земельных участков выставлен на аукцион для предоставления в аренду. Относительно выдачи разрешения на строительство объекта на другом участке в адрес администрации Тюменского района направлен соответствующий запрос. Движение грузовых автомобилей осуществляется через дворовую территорию, разрешение на проезд к месту строительства застройщиком не запрашивалось. Таким образом, в случае использования земельного участка не по назначению, понуждение собственника к соблюдению данного правила возможно в судебном порядке», — прокомментировали в инфоцентре правительства региона. Как ранее писало URA.RU, жители села Яр возмущены, что прямо у их домов снуют грузовые автомобили. Также люди жаловались на отсутствие ФАПа, почты и аптеки, проблемы с проездом к пожарному водоему, расселением аварийных домов и на отсутствие детских площадок.  По словам чиновников, фельдшерско-акушерский пункт в селе работает ежедневно. Педиатр ведет постоянный прием, а терапевт приезжает несколько раз в день. Аптека в селе действительно не работает. Причина — нет персонала. «Пожарное водоснабжение села осуществляется из 16 пожарных гидрантов, все они в исправном состоянии. Расселение домов, признанных аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2017 года, будет осуществлено после формирования и утверждения Региональной адресной программы переселения граждан. Детские площадки на улице Строителей установлены вблизи двух домов: № 6 корп. 1 и дома № 21», — отметили в инфоцентре. Также сельчане недовольны тем, что у пенсионеров отсутствует льготный проезд. Как отметили власти, денег на данные цели в бюджете Тюменского района не заложено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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