В аптеке нет работников, а ФАП на месте: власти ответили на жалобы жителей тюменского села

Тюменские власти прокомментировали жалобы, которые в видеообращении к президенту высказали жители села Яр Тюменского района. Люди недовольны грузовиками, ездящими через их дворы и отсутствием социальной инфраструктуры. Свои доводы по данным вопросам чиновники изложили в ответе на запрос URA.RU.
«Один из обсуждаемых земельных участков выставлен на аукцион для предоставления в аренду. Относительно выдачи разрешения на строительство объекта на другом участке в адрес администрации Тюменского района направлен соответствующий запрос. Движение грузовых автомобилей осуществляется через дворовую территорию, разрешение на проезд к месту строительства застройщиком не запрашивалось. Таким образом, в случае использования земельного участка не по назначению, понуждение собственника к соблюдению данного правила возможно в судебном порядке», — прокомментировали в инфоцентре правительства региона.
Как ранее писало URA.RU, жители села Яр возмущены, что прямо у их домов снуют грузовые автомобили. Также люди жаловались на отсутствие ФАПа, почты и аптеки, проблемы с проездом к пожарному водоему, расселением аварийных домов и на отсутствие детских площадок.
По словам чиновников, фельдшерско-акушерский пункт в селе работает ежедневно. Педиатр ведет постоянный прием, а терапевт приезжает несколько раз в день.
Аптека в селе действительно не работает. Причина — нет персонала.
«Пожарное водоснабжение села осуществляется из 16 пожарных гидрантов, все они в исправном состоянии. Расселение домов, признанных аварийными и подлежащими сносу после 1 января 2017 года, будет осуществлено после формирования и утверждения Региональной адресной программы переселения граждан. Детские площадки на улице Строителей установлены вблизи двух домов: № 6 корп. 1 и дома № 21», — отметили в инфоцентре.
Также сельчане недовольны тем, что у пенсионеров отсутствует льготный проезд. Как отметили власти, денег на данные цели в бюджете Тюменского района не заложено.
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