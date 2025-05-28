Госдума обсуждает направление на спорт отчислений от продажи алкоголя

В Государственной думе обсуждают направление части доходов от продажи алкоголя и табака на развитие физической культуры и спорта. Такая мера может стать действенным инструментом поддержки массового спорта, считает заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов.
«В Государственной думе мы активно обсуждаем возможность формирования нового направления целевых отчислений на развитие физической культуры и спорта за счет части поступлений от продажи алкогольной и табачной продукции. Эта инициатива уже давно находится в поле внимания депутатов Комитета по физической культуре и спорту», — заявил Хамитов, пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что государство получает значительные средства от продажи социально вредных товаров, и эти доходы должны не только пополнять общий бюджет, но и целевым образом возвращаться в систему оздоровления нации — через спорт, профилактику заболеваний и формирование здоровых привычек с детства. По словам Хамитова, речь не о каком-то новом налоге, а о перераспределении уже существующих доходов государства.
В настоящее время, по словам Хамитова, ведется детальная проработка правового механизма, консультации с Минфином и Минспортом. Парламентарий отметил, что если новая норма будет закреплена законодательно, то Россия сможет сделать качественный рывок в развитии массового и детско-юношеского спорта.
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