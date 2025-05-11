В России предложили продавать алкоголь по биометрии

Чекушов: биометрия может стать способом проверки возраста при покупке алкоголя
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инициатива коснется товаров на покупку которых установлено возрастное ограничение
Инициатива коснется товаров на покупку которых установлено возрастное ограничение Фото:

Биометрическая идентификация может выступить в качестве альтернативного метода подтверждения личности граждан при приобретении продукции с ограничением по возрасту, такой как алкоголь. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.  

«Биометрия вполне может являться альтернативным способом идентификации покупателей», — передает ТАСС слова Чекушова в ходе выставки «Иннопром. Центральная Азия». Он отметил, что это дало бы возможность ограничить продажу товаров лицам, не обладающим необходимыми правами, например, из-за возрастных ограничений. Кроме того, он отметил, что внедрение механизма реализации товаров с использованием единой биометрической системы в целом свидетельствовало бы о прогрессе в сфере современных технологий.

Ранее специалисты отмечали, что персональные и биометрические данные россиян хранятся в Единой биометрической системе по принципу «разных сейфов» и защищены от краж и взломов. Биометрия используется для подтверждения личности при получении государственных и банковских услуг.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Биометрическая идентификация может выступить в качестве альтернативного метода подтверждения личности граждан при приобретении продукции с ограничением по возрасту, такой как алкоголь. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.   «Биометрия вполне может являться альтернативным способом идентификации покупателей», — передает ТАСС слова Чекушова в ходе выставки «Иннопром. Центральная Азия». Он отметил, что это дало бы возможность ограничить продажу товаров лицам, не обладающим необходимыми правами, например, из-за возрастных ограничений. Кроме того, он отметил, что внедрение механизма реализации товаров с использованием единой биометрической системы в целом свидетельствовало бы о прогрессе в сфере современных технологий. Ранее специалисты отмечали, что персональные и биометрические данные россиян хранятся в Единой биометрической системе по принципу «разных сейфов» и защищены от краж и взломов. Биометрия используется для подтверждения личности при получении государственных и банковских услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...