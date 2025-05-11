В России предложили продавать алкоголь по биометрии

Биометрическая идентификация может выступить в качестве альтернативного метода подтверждения личности граждан при приобретении продукции с ограничением по возрасту, такой как алкоголь. Об этом сообщил замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.
«Биометрия вполне может являться альтернативным способом идентификации покупателей», — передает ТАСС слова Чекушова в ходе выставки «Иннопром. Центральная Азия». Он отметил, что это дало бы возможность ограничить продажу товаров лицам, не обладающим необходимыми правами, например, из-за возрастных ограничений. Кроме того, он отметил, что внедрение механизма реализации товаров с использованием единой биометрической системы в целом свидетельствовало бы о прогрессе в сфере современных технологий.
Ранее специалисты отмечали, что персональные и биометрические данные россиян хранятся в Единой биометрической системе по принципу «разных сейфов» и защищены от краж и взломов. Биометрия используется для подтверждения личности при получении государственных и банковских услуг.
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