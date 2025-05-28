Белоусов указал на главную угрозу ОДКБ

Белоусов отметил, что угрозы для ОДКБ исходят из Афганистана
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Белоусов назвал обстановку в зоне ответственности ОДКБ напряженной
Белоусов назвал обстановку в зоне ответственности ОДКБ напряженной Фото:

Обстановка в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остается напряженной. Террористические угрозы исходят из Афганистана. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. 

«Военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности ОДКБ остается напряженной. Нарастают вызовы нашим государствам. Запад продолжает попытки нанести стратегическое поражение России и оказать давление на страны организации», — заявил Белоусов. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что террористическая угроза исходит от Афганистана. По данным Белоусова, это представляет дополнительную угрозу странам-членам ОДКБ. Заседание совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке проходит на фоне продолжающегося противостояния России и западных стран, а также усиления миграционных и террористических рисков на внешних рубежах организации

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Обстановка в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остается напряженной. Террористические угрозы исходят из Афганистана. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.  «Военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности ОДКБ остается напряженной. Нарастают вызовы нашим государствам. Запад продолжает попытки нанести стратегическое поражение России и оказать давление на страны организации», — заявил Белоусов. Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что террористическая угроза исходит от Афганистана. По данным Белоусова, это представляет дополнительную угрозу странам-членам ОДКБ. Заседание совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке проходит на фоне продолжающегося противостояния России и западных стран, а также усиления миграционных и террористических рисков на внешних рубежах организации
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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