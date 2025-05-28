Белоусов указал на главную угрозу ОДКБ

Обстановка в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) остается напряженной. Террористические угрозы исходят из Афганистана. Об этом заявил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.
«Военно-политическая обстановка в регионах коллективной безопасности ОДКБ остается напряженной. Нарастают вызовы нашим государствам. Запад продолжает попытки нанести стратегическое поражение России и оказать давление на страны организации», — заявил Белоусов. Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что террористическая угроза исходит от Афганистана. По данным Белоусова, это представляет дополнительную угрозу странам-членам ОДКБ. Заседание совета министров обороны ОДКБ в Бишкеке проходит на фоне продолжающегося противостояния России и западных стран, а также усиления миграционных и террористических рисков на внешних рубежах организации
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