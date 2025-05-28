Трубная Металлургическая Компания (ТМК) стала лауреатом всероссийского конкурса «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2024», организованного Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Компания отмечена в номинациях за передовую продукцию, развитие персонала и поддержку регионов присутствия, сообщили URA.RU в пресс-службе ТМК.
«Реализация профессионального и творческого потенциала наших сотрудников в конечном счете обеспечивает технологические преимущества ТМК, позволяющие компании производить наиболее эффективные и передовые трубные решения. Все три области деятельности, в которых были отмечены наши проекты, являются для нас приоритетными сферами приложения организационных и материальных усилий, и мы благодарны экспертам конкурса за признание наших заслуг», — подчеркнул первый заместитель генерального директора ТМК Константин Волков.
В номинации «За высокотехнологичный проект» жюри отметило освоение новой продукции широкого сортамента на Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в состав ТМК. В направлении развития кадрового потенциала высокую оценку получили корпоративные программы компании — форум «Горизонты», чемпионат «Игры мастеров», а также участие в образовательных инициативах «Профессионалитет» и «Передовые инженерные школы». За вклад в устойчивое развитие регионов экспертное жюри выделило проекты ТМК и благотворительного фонда «Синара»: профориентационные программы для молодежи, развитие социальной инфраструктуры и инициативу «Детская больница без боли», а также культурно-образовательные мероприятия для воспитанников детских домов.
Конкурс «Флагманы бизнеса» проводится ежегодно. Его цель — выявление компаний с лучшими показателями по экономическим, социальным и экологическим критериям, а также поддержка инициатив, способствующих долгосрочному развитию российских предприятий.
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