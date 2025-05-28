Тюменские власти рассказали, что будет с «Центральным» рынком

Рынок «Центральный», расположенный на улице Герцена в центре Тюмени, не будет снесен и продолжит работать в прежнем режиме. Об этом сообщает РБК Тюмень со ссылкой на пресс-службу администрации города.
«Собственником здания рынка „Центральный“ является акционерное общество „Рынок“. Приватизация акций данного общества не планируется. Изменение вида деятельности не планируется», — заявили в мэрии. Также в мэрии сообщили, что здание сносить не будут.
Ранее обсуждалась возможность включения территории, на которой расположен рынок, в состав Цветного бульвара. Кроме того, в мае текущего года прошли торги по приватизации 100% акций АО «Рынок», однако они не состоялись из-за отсутствия заявок.
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