28 мая 2025

Тюменские власти рассказали, что будет с «Центральным» рынком

Тюменский рынок «Центральный» не будут сносить
© Служба новостей «URA.RU»
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Рынок «Центральный» продолжит свою работу (архивное фото)
Рынок «Центральный» продолжит свою работу (архивное фото) Фото:

Рынок «Центральный», расположенный на улице Герцена в центре Тюмени, не будет снесен и продолжит работать в прежнем режиме. Об этом сообщает РБК Тюмень со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Собственником здания рынка „Центральный“ является акционерное общество „Рынок“. Приватизация акций данного общества не планируется. Изменение вида деятельности не планируется», — заявили в мэрии. Также в мэрии сообщили, что здание сносить не будут.

Ранее обсуждалась возможность включения территории, на которой расположен рынок, в состав Цветного бульвара. Кроме того, в мае текущего года прошли торги по приватизации 100% акций АО «Рынок», однако они не состоялись из-за отсутствия заявок.

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Рынок «Центральный», расположенный на улице Герцена в центре Тюмени, не будет снесен и продолжит работать в прежнем режиме. Об этом сообщает РБК Тюмень со ссылкой на пресс-службу администрации города. «Собственником здания рынка „Центральный“ является акционерное общество „Рынок“. Приватизация акций данного общества не планируется. Изменение вида деятельности не планируется», — заявили в мэрии. Также в мэрии сообщили, что здание сносить не будут. Ранее обсуждалась возможность включения территории, на которой расположен рынок, в состав Цветного бульвара. Кроме того, в мае текущего года прошли торги по приватизации 100% акций АО «Рынок», однако они не состоялись из-за отсутствия заявок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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