28 мая 2025

К школе №82 на Суздальской в Перми приехали пожарные. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Поводов для паники нет. В учебном заведении проходят пожарно-тактические занятия.
Поводов для паники нет. В учебном заведении проходят пожарно-тактические занятия. Фото:

К школе №82 на улице Суздальской в Перми утром 29 мая прибыли несколько пожарных расчетов. Оказалось, поводов для паники — нет. 

«В учебном заведении проводится отработка действий по эвакуации и ликвидации условного возгорания (пожарно-тактические занятия). Мероприятие носит учебный характер, угрозы для детей и персонала нет», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в telegram-канале. 

14 мая URA.RU сообщало о том, на улице Чкалова в Перми районе домов №22 и №24 находилось значительное число сотрудников полиции. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, на месте было порядка 20 человек, экипированных касками и бронежилетами. Оказалось, что этом районе проводились плановые учения правоохранительных органов.

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К школе №82 на улице Суздальской в Перми утром 29 мая прибыли несколько пожарных расчетов. Оказалось, поводов для паники — нет.  «В учебном заведении проводится отработка действий по эвакуации и ликвидации условного возгорания (пожарно-тактические занятия). Мероприятие носит учебный характер, угрозы для детей и персонала нет», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в telegram-канале.  14 мая URA.RU сообщало о том, на улице Чкалова в Перми районе домов №22 и №24 находилось значительное число сотрудников полиции. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, на месте было порядка 20 человек, экипированных касками и бронежилетами. Оказалось, что этом районе проводились плановые учения правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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