К школе №82 на улице Суздальской в Перми утром 29 мая прибыли несколько пожарных расчетов. Оказалось, поводов для паники — нет.
«В учебном заведении проводится отработка действий по эвакуации и ликвидации условного возгорания (пожарно-тактические занятия). Мероприятие носит учебный характер, угрозы для детей и персонала нет», — сообщает ГУ МЧС по Пермскому краю в telegram-канале.
14 мая URA.RU сообщало о том, на улице Чкалова в Перми районе домов №22 и №24 находилось значительное число сотрудников полиции. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, на месте было порядка 20 человек, экипированных касками и бронежилетами. Оказалось, что этом районе проводились плановые учения правоохранительных органов.
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