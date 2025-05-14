Власти объяснили, почему к улице Чкалова в Перми стянут ОМОН. Видео

Минтербез Пермского края: на улице Чкалова в Перми проходят учения
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На месте сейчас порядка 20 человек, экипированных касками и бронежилетами
На месте сейчас порядка 20 человек, экипированных касками и бронежилетами Фото:

На улице Чкалова в Перми районе домов №22 и №24 находится значительное число сотрудников полиции. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, на месте сейчас порядка 20 человек, экипированных касками и бронежилетами.

«В данном районе проводятся плановые учения правоохранительных органов. Поводов для паники нет», — сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края в telegram-канале. 

Жителей города просят сохранять спокойствие. А также ориентироваться исключительно на сведения, поступающие из официальных источников.

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На улице Чкалова в Перми районе домов №22 и №24 находится значительное число сотрудников полиции. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, на месте сейчас порядка 20 человек, экипированных касками и бронежилетами. «В данном районе проводятся плановые учения правоохранительных органов. Поводов для паники нет», — сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края в telegram-канале.  Жителей города просят сохранять спокойствие. А также ориентироваться исключительно на сведения, поступающие из официальных источников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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