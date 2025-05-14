На месте сейчас порядка 20 человек, экипированных касками и бронежилетами
На улице Чкалова в Перми районе домов №22 и №24 находится значительное число сотрудников полиции. По сообщениям очевидцев в социальных сетях, на месте сейчас порядка 20 человек, экипированных касками и бронежилетами.
«В данном районе проводятся плановые учения правоохранительных органов. Поводов для паники нет», — сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края в telegram-канале.
Жителей города просят сохранять спокойствие. А также ориентироваться исключительно на сведения, поступающие из официальных источников.
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