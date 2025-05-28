В зоне спецоперации погиб первый председатель «Ассоциации ветеранов СВО» из Пермского края Шуткин

В Перми похоронят погибшего в зоне специальной военной операции Сергея Шуткина. Он является первым председателем организации «Ассоциация ветеранов СВО».
«Сергей Шуткин — один из самых активных участников СВО. Погиб под Курском во время своего второго контракта. Прощание с Сергеем состоится 31 мая в УДС „Молот“ в 11:00. Отпевание пройдет в церкви Успенья Пресвятой Богородицы по улице Парковой, 18 (Егошихинское кладбище) в 13:00, — сообщает пермское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов „Боевое братство“ в соцсети Вконтакте.
Также ветераны боевых действий простятся с ветераном-пограничником Олегом Федотовым. Церемония пройдет 30 мая в большом прощальном зале на улице Старцева, 61. В «Боевом братстве» сообщили, что Олег Федотов был одним из самых активных членов «Союза пограничников Прикамья».
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае участники спецоперации создали общественную организацию. Сергей Шуткин рассказывал, что ее основной задачей является привлечение ветеранов и участников спецоперации в различные общественно-спортивные движения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!