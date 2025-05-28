28 мая 2025

В зоне спецоперации погиб первый председатель «Ассоциации ветеранов СВО» из Пермского края Шуткин

Погиб первый председатель «Ассоциации ветеранов СВО» из Пермского края Шуткин
© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Шуткин — один из самых активных участников СВО
Сергей Шуткин — один из самых активных участников СВО Фото:

В Перми похоронят погибшего в зоне специальной военной операции Сергея Шуткина. Он является первым председателем организации «Ассоциация ветеранов СВО».

«Сергей Шуткин — один из самых активных участников СВО. Погиб под Курском во время своего второго контракта. Прощание с Сергеем состоится 31 мая в УДС „Молот“ в 11:00. Отпевание пройдет в церкви Успенья Пресвятой Богородицы по улице Парковой, 18 (Егошихинское кладбище) в 13:00, — сообщает пермское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов „Боевое братство“ в соцсети Вконтакте. 

Также ветераны боевых действий простятся с ветераном-пограничником Олегом Федотовым. Церемония пройдет 30 мая в большом прощальном зале на улице Старцева, 61. В «Боевом братстве» сообщили, что Олег Федотов был одним из самых активных членов «Союза пограничников Прикамья».

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае участники спецоперации создали общественную организацию. Сергей Шуткин рассказывал, что ее основной задачей является привлечение ветеранов и участников спецоперации в различные общественно-спортивные движения.

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В Перми похоронят погибшего в зоне специальной военной операции Сергея Шуткина. Он является первым председателем организации «Ассоциация ветеранов СВО». «Сергей Шуткин — один из самых активных участников СВО. Погиб под Курском во время своего второго контракта. Прощание с Сергеем состоится 31 мая в УДС „Молот“ в 11:00. Отпевание пройдет в церкви Успенья Пресвятой Богородицы по улице Парковой, 18 (Егошихинское кладбище) в 13:00, — сообщает пермское краевое отделение Всероссийской общественной организации ветеранов „Боевое братство“ в соцсети Вконтакте.  Также ветераны боевых действий простятся с ветераном-пограничником Олегом Федотовым. Церемония пройдет 30 мая в большом прощальном зале на улице Старцева, 61. В «Боевом братстве» сообщили, что Олег Федотов был одним из самых активных членов «Союза пограничников Прикамья». Ранее URA.RU сообщало о том, что в Пермском крае участники спецоперации создали общественную организацию. Сергей Шуткин рассказывал, что ее основной задачей является привлечение ветеранов и участников спецоперации в различные общественно-спортивные движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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