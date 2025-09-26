Россияне ринулись в Китай

В сентябре 2025 года продажи авиабилетов, туров и гостиниц в Китае среди россиян выросли более чем в полтора раза по сравнению с августом и аналогичным периодом прошлого года. Такие данные предоставили аналитические службы сервисов OneTwoTrip, «Авиасейлс», «Туту», «Яндекс Путешествия» и «Слетать.ру». Эксперты связывают значительный рост интереса с введением безвизового режима для россиян, а также с восстановлением общего спроса на зарубежные поездки.
«Безвизовый режим обеспечил значительный прирост спроса на поездки в Китай — число бронирований авиабилетов увеличилось на 60% к августу и на 50% год к году», — сообщили «Коммерсанту» в пресс-службе OneTwoTrip. В «Авиасейлс» отметили, что в сентябре 2025 года направление заняло 3,5% всех зарубежных бронирований, что на 59% превышает прошлогодний результат.
По информации представителя «Туту» Игоря Сивеца, количество гостиничных бронирований в Китае выросло на 75% к августу и в два раза по сравнению с сентябрем 2024 года. В сервисе «Яндекс Путешествия» зафиксировано увеличение числа заявок на 60% за месяц. По данным портала «Слетать.ру», спрос на туры в Китай увеличился почти на 67% год к году, а доля страны среди популярных зарубежных направлений выросла с 2,7% до 4,3% за год.
Резкий рост интереса россиян к поездкам в Китай начался после объявления 2 сентября 2025 года о введении пробного безвизового режима между странами, который вступил в силу 15 сентября. Уже в первые сутки после новости продажи авиабилетов и бронирования отелей в Китае увеличились вдвое, а количество запросов о поездках и визовых вопросах выросло в несколько раз.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.