30 мая 2025

Пламя на трассе: мощный взрыв прогремел на АЗС в Казахстане. Фото, видео

В Казахстане при взрыве на автогазозаправке погибли два человека, 14 пострадали
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Два человека погибли при взрыве на АЗС в Казахстане (архивное фото)
Два человека погибли при взрыве на АЗС в Казахстане (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Казахстане прогремел мощный взрыв и вспыхнул пожар на АЗС

В Казахстане на одной из автозаправочных станций произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщает издание Tengrinews со ссылкой на информацию, опубликованную Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в официальном Telegram-канале. Согласно данным ведомства, после взрыва на территории АЗС возник пожар, который перекинулся на расположенные рядом здания и сооружения. URA.RU публикует фото и видео с места ЧП.

Жители города Кульсары Атырауской области, которая на востоке граничит с Астраханской областью в соцсетях делятся фотографиями и видео с места ЧП. Момент взрыва на АЗС попал в объектив видеорегистратора автомобилистов. Кроме того, в сети публикуют видео с последствиями взрыва и последующего пожара.

Семь человек из числа госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщается в telegram-канале «Новости Казахстана».

Следователи находятся на месте происшествия, сотрудники райотдела оцепили территорию и координируют работу экстренных служб, сообщили в Атырауском областном департаменте полиции. Установлен контроль за передвижением транспорта, организовано дежурство.

При взрыве на заправке в Казахстане пострадали четверо детей. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Атырауской области. Известно, что при ЧП погибли два человека. Из-за взрыва на АЗС погибла супружеская пара — работники заправки. 

Столбы дыма от пожара, возникшего после взрыва на АЗС, поднялись над городом. Кадрами делятся очевидцы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Казахстане на одной из автозаправочных станций произошел мощный взрыв, в результате которого пострадали люди. Об этом сообщает издание Tengrinews со ссылкой на информацию, опубликованную Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан в официальном Telegram-канале. Согласно данным ведомства, после взрыва на территории АЗС возник пожар, который перекинулся на расположенные рядом здания и сооружения. URA.RU публикует фото и видео с места ЧП. Жители города Кульсары Атырауской области, которая на востоке граничит с Астраханской областью в соцсетях делятся фотографиями и видео с места ЧП. Момент взрыва на АЗС попал в объектив видеорегистратора автомобилистов. Кроме того, в сети публикуют видео с последствиями взрыва и последующего пожара. Семь человек из числа госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщается в telegram-канале «Новости Казахстана». Следователи находятся на месте происшествия, сотрудники райотдела оцепили территорию и координируют работу экстренных служб, сообщили в Атырауском областном департаменте полиции. Установлен контроль за передвижением транспорта, организовано дежурство. При взрыве на заправке в Казахстане пострадали четверо детей. Об этом сообщили в Управлении здравоохранения Атырауской области. Известно, что при ЧП погибли два человека. Из-за взрыва на АЗС погибла супружеская пара — работники заправки.  Столбы дыма от пожара, возникшего после взрыва на АЗС, поднялись над городом. Кадрами делятся очевидцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...