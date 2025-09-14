Пианист, золотая школа и чучела: какие участки отличились на выборах свердловского губернатора. Фото, видео

На выборах свердловского губернатора на одном из участков играл пианист
На выборах губернатора Свердловской области избиратели заметили участки, привлекающие внимание необычным оформлением, сюрпризами и музыкой: от выпечки до гипсовой головы коня. URA.RU собрало список самых необычных участков и интерактивов, которые там проводили.

«На территории Свердловской области работает 2471 избирательный участок (включая 40 временных)», — сообщили в избиркоме. Наиболее запоминающимися оказались:

  • Избирательный участок №1488 (школа №17). Там пианист свердловской филармонии Владислав Чепинога вживую исполнял известные композиции для избирателей. На этом же участке за будущего губернатора проголосовал Александр Ивачев — кандидат от КПРФ. Он приехал со своей супругой и двумя сыновьями.
  • "Золотая школа" — избирательный участок 1719, 1720 в Чкаловском районе — привлекала особое внимание не только своим блистающим убранством, но и пирожками, сделанными в столовой. Практически всю выпечку там можно было купить за 40-50 рублей.
  • Краеведческий музей (участок 1387) удивлял избирателей с первых минут. Там проголосовать можно было среди реалистичных экспонатов птиц: дятлов, соколов, орлов.
  • В Уральском институте связи и информатики всех избирателей угощали конфетами и дарили календарики. Без угощений не ушли даже питомцы голосующих. Жителям загадывали загадку о том, какого цвета калькуляторы. 
  • В школе №91 (УИК 1747) не было живой музыки, но играла другая. Благодаря колонкам в спортивном зале там таким образом развлекали избирателей. 
  • Урал Мороз и Весна Краса проголосовали на избирательном участке в Арамили. Сказочные герои пришли сделать свой выбор во второй день голосования, персонажи пообщались с жителями, поблагодарили их за гражданскую активность и сделали фотографии с детьми.
  • Предложение руки и сердца сделали на одном из избирательных участков Екатеринбурга. Молодой человек встал на одно колено после того, как они с девушкой проголосовали. Ответ на предложение оказался положительным.
  • Кот пришел вместе с хозяином на один из избирательных участков. Пушистый питомец сидел на плечах мужчины, но кроме котов на участки приходили и с собаками. 
  • В Нижней Салде молодая семья Черновых сыграла свадьбу и сразу после нее отправилась на выборы. Петр и Валерия проголосовали на УИК 2135. 
  • Наблюдатели УИК 1375 (микрорайон Семь ключей) принимают участие в выборах уже 30 лет. Состав коллектива остается неизменным на протяжении этих лет.

За третьим днем голосования URA.RU следит в режиме онлайн. Самое главное по теме выборов — в отдельном сюжете агентства.

