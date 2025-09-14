На выборах губернатора Свердловской области избиратели заметили участки, привлекающие внимание необычным оформлением, сюрпризами и музыкой: от выпечки до гипсовой головы коня. URA.RU собрало список самых необычных участков и интерактивов, которые там проводили.
«На территории Свердловской области работает 2471 избирательный участок (включая 40 временных)», — сообщили в избиркоме. Наиболее запоминающимися оказались:
- Избирательный участок №1488 (школа №17). Там пианист свердловской филармонии Владислав Чепинога вживую исполнял известные композиции для избирателей. На этом же участке за будущего губернатора проголосовал Александр Ивачев — кандидат от КПРФ. Он приехал со своей супругой и двумя сыновьями.
- "Золотая школа" — избирательный участок 1719, 1720 в Чкаловском районе — привлекала особое внимание не только своим блистающим убранством, но и пирожками, сделанными в столовой. Практически всю выпечку там можно было купить за 40-50 рублей.
- Краеведческий музей (участок 1387) удивлял избирателей с первых минут. Там проголосовать можно было среди реалистичных экспонатов птиц: дятлов, соколов, орлов.
- В Уральском институте связи и информатики всех избирателей угощали конфетами и дарили календарики. Без угощений не ушли даже питомцы голосующих. Жителям загадывали загадку о том, какого цвета калькуляторы.
- В школе №91 (УИК 1747) не было живой музыки, но играла другая. Благодаря колонкам в спортивном зале там таким образом развлекали избирателей.
- Урал Мороз и Весна Краса проголосовали на избирательном участке в Арамили. Сказочные герои пришли сделать свой выбор во второй день голосования, персонажи пообщались с жителями, поблагодарили их за гражданскую активность и сделали фотографии с детьми.
- Предложение руки и сердца сделали на одном из избирательных участков Екатеринбурга. Молодой человек встал на одно колено после того, как они с девушкой проголосовали. Ответ на предложение оказался положительным.
- Кот пришел вместе с хозяином на один из избирательных участков. Пушистый питомец сидел на плечах мужчины, но кроме котов на участки приходили и с собаками.
- В Нижней Салде молодая семья Черновых сыграла свадьбу и сразу после нее отправилась на выборы. Петр и Валерия проголосовали на УИК 2135.
- Наблюдатели УИК 1375 (микрорайон Семь ключей) принимают участие в выборах уже 30 лет. Состав коллектива остается неизменным на протяжении этих лет.
За третьим днем голосования URA.RU следит в режиме онлайн. Самое главное по теме выборов — в отдельном сюжете агентства.
