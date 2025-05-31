Baza заявила о 44 пострадавших при обрушении моста под Брянском

В результате обрушения автомобильного моста в Брянской области пострадало 44 человека. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Минимум 44 человека пострадали в результате предполагаемого подрыва моста в Брянской области», — говорится в сообщении. Все пострадавшие – пассажиры поезда, следовавшего по маршруту Климово – Москва.
Обрушение конструкции моста произошло в ночь на 1 июня. В этот момент под ним проезжал пассажирский поезд. Изначально говорилось о семи пострадавших. Telegram-канала Mash сообщал, что возможной причиной падения моста стал подрыв. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что всем пострадавшим оказывается необходима помощь, а на месте ЧП работают все экстренные службы.
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