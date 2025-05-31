31 мая 2025

Baza заявила о 44 пострадавших при обрушении моста под Брянском

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте работают все экстренные службы
На месте работают все экстренные службы Фото:
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Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

В результате обрушения автомобильного моста в Брянской области пострадало 44 человека. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Минимум 44 человека пострадали в результате предполагаемого подрыва моста в Брянской области», — говорится в сообщении. Все пострадавшие – пассажиры поезда, следовавшего по маршруту Климово – Москва.

Обрушение конструкции моста произошло в ночь на 1 июня. В этот момент под ним проезжал пассажирский поезд. Изначально говорилось о семи пострадавших. Telegram-канала Mash сообщал, что возможной причиной падения моста стал подрыв. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что всем пострадавшим оказывается необходима помощь, а на месте ЧП работают все экстренные службы.

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В результате обрушения автомобильного моста в Брянской области пострадало 44 человека. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Минимум 44 человека пострадали в результате предполагаемого подрыва моста в Брянской области», — говорится в сообщении. Все пострадавшие – пассажиры поезда, следовавшего по маршруту Климово – Москва. Обрушение конструкции моста произошло в ночь на 1 июня. В этот момент под ним проезжал пассажирский поезд. Изначально говорилось о семи пострадавших. Telegram-канала Mash сообщал, что возможной причиной падения моста стал подрыв. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что всем пострадавшим оказывается необходима помощь, а на месте ЧП работают все экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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