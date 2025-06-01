Россия может пересмотреть требования по демилитаризации Украины

Политолог Семибратов: Россия пересмотрит требования по демилитаризации Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Второй раунд переговоров в Стамбуле пройдет 2 июня
Второй раунд переговоров в Стамбуле пройдет 2 июня Фото:

После подрывов мостов в Брянской и Курской областях, а также атак дронов в Мурманской и Иркутской областях Россия будет еще более настойчиво добиваться демилитаризации Украины. Должны быть понятны ее сроки и обеспечен контроль со стороны РФ, отметил в интервью URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Это будет дополнительным аргументом в пользу требования демилитаризации, максимально прозрачной и понятной для российской стороны. То есть обязательства по сведению на нет военного потенциала Киева должны быть не абстрактными, как это было в тех же минских договоренностях и первых стамбульских, а четкими и, самое главное, контролируемыми с нашей стороны», — сказал политолог.

Переговоры в Стамбуле запланированы на 2 июня. В Брянской и Курской областях 1 июня произошли взрывы на железнодорожных мостах. Под конструкцией в Брянской области в момент обрушения проходил поезд. Пострадал 71 человек, в том числе трое детей. Семь человек погибли. В Курской области подрыв привел к схождению с рельсов тепловоза с тремя пустыми грузовыми вагонами. Пострадали машинист и два помощника. Также ВСУ атаковали дронами Мурманскую и Иркутскую области — в последней целью стала военная часть.

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После подрывов мостов в Брянской и Курской областях, а также атак дронов в Мурманской и Иркутской областях Россия будет еще более настойчиво добиваться демилитаризации Украины. Должны быть понятны ее сроки и обеспечен контроль со стороны РФ, отметил в интервью URA.RU замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов. «Это будет дополнительным аргументом в пользу требования демилитаризации, максимально прозрачной и понятной для российской стороны. То есть обязательства по сведению на нет военного потенциала Киева должны быть не абстрактными, как это было в тех же минских договоренностях и первых стамбульских, а четкими и, самое главное, контролируемыми с нашей стороны», — сказал политолог. Переговоры в Стамбуле запланированы на 2 июня. В Брянской и Курской областях 1 июня произошли взрывы на железнодорожных мостах. Под конструкцией в Брянской области в момент обрушения проходил поезд. Пострадал 71 человек, в том числе трое детей. Семь человек погибли. В Курской области подрыв привел к схождению с рельсов тепловоза с тремя пустыми грузовыми вагонами. Пострадали машинист и два помощника. Также ВСУ атаковали дронами Мурманскую и Иркутскую области — в последней целью стала военная часть.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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