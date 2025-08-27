27 августа 2025

ХМАО собрались более 100 преподавателей музыки со всей страны

На мероприятии собрались более 100 преподавателей музыки со всей страны
На мероприятии собрались более 100 преподавателей музыки со всей страны

В ХМАО 27 августа стартовала вторая межрегиональная конференция «Музыкальная педагогика» в рамках проекта «Музыкальная мастерская Юрия Розума». Мероприятие объединило более 100 педагогов музыкальных школ из Москвы, Ямала, Тюменской, Омской, Томской и Оренбургской областей, сообщил губернатор округа Руслан Кухарук.

Главная цель образовательной встречи — обмен лучшими практиками и повышение квалификации учителей. «В округе работает 48 школ искусств, особое место занимает Центр для одаренных детей Севера, который помогает выявлять таланты даже на самых удаленных территориях», — отметил Кухарук в своем официальном telegram-канале. Трехдневная программа включает лекции и мастер-классы от ведущих артистов и преподавателей творческих вузов.

На итоговом пленарном заседании организаторы рассказали о планах по реализации новых проектов в сфере дополнительного образования. В ХМАО активно обновляется материально-техническая база учреждений культуры, что позволяет создавать комфортные условия для погружения детей в искусство.

