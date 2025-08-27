ХМАО собрались более 100 преподавателей музыки со всей страны

В ХМАО 27 августа стартовала вторая межрегиональная конференция «Музыкальная педагогика» в рамках проекта «Музыкальная мастерская Юрия Розума». Мероприятие объединило более 100 педагогов музыкальных школ из Москвы, Ямала, Тюменской, Омской, Томской и Оренбургской областей, сообщил губернатор округа Руслан Кухарук.
Главная цель образовательной встречи — обмен лучшими практиками и повышение квалификации учителей. «В округе работает 48 школ искусств, особое место занимает Центр для одаренных детей Севера, который помогает выявлять таланты даже на самых удаленных территориях», — отметил Кухарук в своем официальном telegram-канале. Трехдневная программа включает лекции и мастер-классы от ведущих артистов и преподавателей творческих вузов.
На итоговом пленарном заседании организаторы рассказали о планах по реализации новых проектов в сфере дополнительного образования. В ХМАО активно обновляется материально-техническая база учреждений культуры, что позволяет создавать комфортные условия для погружения детей в искусство.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!