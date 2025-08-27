Мэр Нижнего Тагила поблагодарил митрополита за благословение педагогам

В Нижнем Тагиле прошла августовская педагогическая конференция, которую посетил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Поблагодарил митрополита за участие мэр города Владислав Пинаев.
«Хочу от всей души поблагодарить всех наших педагогов и ветеранов за высокий профессионализм и заботу о детях. Особая благодарность митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Евгению — спасибо, что нашли время в своем плотном графике и поддержали наше учительское сообщество своим словом и благословением», — рассказал Пинаев в своем telegram-канале.
Конференция прошла в городском дворце детского и юношеского творчества. По словам мэра города, предстоящий учебный год станет особенным для Нижнего Тагила, так как 1 сентября после капитального ремонта откроется школа № 33, а в образовательных учреждениях № 3 и № 9 в поселке Уралец появятся новые современные спортивные площадки.
Также Пинаев выразил благодарность педагогам за заботу о детях. Глава города подчеркнул, что городские власти намерены и дальше поддерживать педагогов, совершенствовать инфраструктуру и обеспечивать современную материально-техническую базу для всех образовательных учреждений Нижнего Тагила.
