В Екатеринбурге выставили на продажу коллекционный немецкий автомобиль Wanderer W26 1938 года выпуска. Редкий четырехдверный Phaeton после капитальной реставрации продается за 35 миллионов рублей.
«Wаndеrеr W26, выпущенный в 1938 году, является ярким представителем немецкого автомобилестроения предвоенного периода... Четырехдверный Рhаеtоn один из самых редких вариантов данного кузова. Оснащен мягким складным верхом (тентом). Основной характеристикой кузова Рhаеtоn является отсутствие жестких боковых стекол», — говорится в объявлении на сайте Avito. Машина рассчитана на 5 основных и 2 дополнительных места.
Автомобиль развивает скорость до 115 километров в час, а пробег составляет десять километров. Модель относится к редким довоенным автомобилям концерна Auto Union и сегодня считается ценным объектом для коллекционеров. Автомобильная марка Wanderer прекратила свое существование после Второй мировой войны. Позже ее инженерные достижения были использованы компанией Auto Union, что сыграло ключевую роль в последующем восстановлении и развитии бренда Audi в послевоенный период.
