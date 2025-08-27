27 августа 2025

Малахов и Куртукова зажгли на праздничном концерте в ХМАО: горожане оценили шоу, но возмутились беспорядком

В Когалыме прошел масштабный концерт с участием Малахова и Куртуковой
© Служба новостей «URA.RU»
В Когалыме (ХМАО) 27 августа состоялся масштабный концерт, посвященный юбилею города. Праздник вел известный телеведущий Андрей Малахов, а главной звездой вечера стала певица Татьяна Куртукова — автор хита «Матушка-земля». Местные жители активно делились впечатлениями от концерта в соцсетях.

«В данный момент нахожусь в отпуске, но с удовольствием посмотрела трансляцию. За 40 лет жизни в Когалыме это первое такое масштабное празднование дня рождения города», — написала одна из горожанок в telegram-канале «Чат Когалыма». Телеканал «Наши города» вел прямую трансляцию события.

Подписчики паблика также отметили участие Андрея Малахова. После официальной части он не ограничился работой ведущего и фотографировался с местными жителями возле гостиницы.

Однако не все горожане остались довольны итогами торжества: одной из главных тем обсуждений стал вопрос чистоты. В социальных сетях пользователи жаловались на большое количество мусора, оставшегося на центральной площади после завершения концерта.

Ранее URA.RU рассказывало, что «Русские витязи» подарили жителям Когалыма авиашоу в честь юбилея города. А певец Николай Басков выступил на торжественном мероприятии для представителей «Лукойла» и местной политической элиты.

© Служба новостей «URA.RU»
