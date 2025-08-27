27 августа 2025

Международный преступник из Таджикистана по кличке Ходжи-Файз имел легальный бизнес в Челябинске. Скрин

Разыскиваемого в Таджикистане за пытки людей задержала челябинская полиция
Ходжи-Файз был задержан в Челябинске 19 августа
Задержанный в Челябинске силовиками и этапированный в Таджикистан Миров Бахриддин Тошевич, по прозвищу Ходжи-Файз, обвиняется у себя на родине в бандитизме, пытках и захвате заложников. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Республики Таджикистан. URA.RU удалось выяснить, что Ходжи-Файз имел в Челябинске легальный бизнес . 

«Миров Бахриддин Тошевич, известный по прозвищу Ходжи-Файз, находился в официальном розыске по обвинению в совершении преступлений экстремистского характера, вымогательстве, бандитизме, пытках и захвате заложников. Он был задержан коллегами в Челябинске 19 августа 2025 года и экстрадирован в Таджикистан», — сообщает пресс-служба МВД Таджикистана. 

В Челябинске уроженец Таджикистана имел солидный бизнес
Согласно данным сервиса СБИС, задержанный Ходжи-Файз с 2017 года числится учредителем двух челябинских компаний. Это ООО «Мечта» (торговля плодоовощной продукцией) и ИП, которое занималось автосервисами и шиномонтажем.

МВД Республики Таджикистан отмечает, что задержанный родился 15 февраля 1980 года в селе Муллодавлат города Вахдата. Ведомство просит пострадавших граждан сообщать всю информацию и доказательства, связанные с преступлениями Ходжи-Файза.

