Власти Перми повторно ищут арендатора кафе-холмов на эспланаде

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальная цена права аренды каждой постройки составляет 125 тысяч рублей
Начальная цена права аренды каждой постройки составляет 125 тысяч рублей Фото:

Власти Перми вновь объявили аукцион на аренду двух кафе-«холмов», расположенных на городской эспланаде. Прием заявок на участие в торгах завершится 18 июня, а итоги аукциона подведут 23 июня.

«Начальная цена права аренды каждой постройки составляет 125 тысяч рублей. Аренда предоставляется сроком на пять лет», — говорится на сайте Пермской дирекции по организации городских культурно-массовых мероприятий.

Там добавили, что речь идет о двух отдельно стоящих кафе площадью около 97  квадратных метров каждое. Потенциальным арендаторам предлагается использовать помещения для организации общественного питания. Объекты оборудованы необходимыми инженерными коммуникациями и готовы к эксплуатации.

19 мая URA.RU уже сообщало о том, что власти Перми определили нового арендатора для двух кафе-«холмов». Победителем аукциона стала индивидуальный предприниматель Наталья Решетникова, которая оказалась единственным участником торгов.

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Власти Перми вновь объявили аукцион на аренду двух кафе-«холмов», расположенных на городской эспланаде. Прием заявок на участие в торгах завершится 18 июня, а итоги аукциона подведут 23 июня. «Начальная цена права аренды каждой постройки составляет 125 тысяч рублей. Аренда предоставляется сроком на пять лет», — говорится на сайте Пермской дирекции по организации городских культурно-массовых мероприятий. Там добавили, что речь идет о двух отдельно стоящих кафе площадью около 97  квадратных метров каждое. Потенциальным арендаторам предлагается использовать помещения для организации общественного питания. Объекты оборудованы необходимыми инженерными коммуникациями и готовы к эксплуатации. 19 мая URA.RU уже сообщало о том, что власти Перми определили нового арендатора для двух кафе-«холмов». Победителем аукциона стала индивидуальный предприниматель Наталья Решетникова, которая оказалась единственным участником торгов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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