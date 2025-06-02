Власти Перми повторно ищут арендатора кафе-холмов на эспланаде

Власти Перми вновь объявили аукцион на аренду двух кафе-«холмов», расположенных на городской эспланаде. Прием заявок на участие в торгах завершится 18 июня, а итоги аукциона подведут 23 июня.
«Начальная цена права аренды каждой постройки составляет 125 тысяч рублей. Аренда предоставляется сроком на пять лет», — говорится на сайте Пермской дирекции по организации городских культурно-массовых мероприятий.
Там добавили, что речь идет о двух отдельно стоящих кафе площадью около 97 квадратных метров каждое. Потенциальным арендаторам предлагается использовать помещения для организации общественного питания. Объекты оборудованы необходимыми инженерными коммуникациями и готовы к эксплуатации.
19 мая URA.RU уже сообщало о том, что власти Перми определили нового арендатора для двух кафе-«холмов». Победителем аукциона стала индивидуальный предприниматель Наталья Решетникова, которая оказалась единственным участником торгов.
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