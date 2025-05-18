18 мая 2025

Власти Перми нашли нового арендатора кафе-«холмов» на эспланаде

Власти Перми нашли арендатора кафе-«холмов» на эспланаде
© Служба новостей «URA.RU»
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Оба строения на эспланаде будут сданы в аренду по цене 125,2 тысяч рублей за каждый объект
Оба строения на эспланаде будут сданы в аренду по цене 125,2 тысяч рублей за каждый объект Фото:

Власти Перми определили нового арендатора для двух кафе-«холмов», расположенных на городской эспланаде. Победителем аукциона, проведенного на электронной торговой площадке «ТЭК-Торг», стала индивидуальный предприниматель Наталья Решетникова, которая оказалась единственным участником торгов.

«Оба строения на эспланаде будут сданы в аренду по цене 125,2 тысяч рублей за каждый объект. Они передаются в долгосрочную аренду сроком на пять лет», — сообщает «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» на своем сайте. 

Ранее URA.RU сообщало о том, что каждое помещение имеет площадь почти 100 квадратных метров. Внутри помещений уже имеется часть оборудования и мебели для организации общепита.

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Власти Перми определили нового арендатора для двух кафе-«холмов», расположенных на городской эспланаде. Победителем аукциона, проведенного на электронной торговой площадке «ТЭК-Торг», стала индивидуальный предприниматель Наталья Решетникова, которая оказалась единственным участником торгов. «Оба строения на эспланаде будут сданы в аренду по цене 125,2 тысяч рублей за каждый объект. Они передаются в долгосрочную аренду сроком на пять лет», — сообщает «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» на своем сайте.  Ранее URA.RU сообщало о том, что каждое помещение имеет площадь почти 100 квадратных метров. Внутри помещений уже имеется часть оборудования и мебели для организации общепита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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