Власти Перми нашли нового арендатора кафе-«холмов» на эспланаде

Власти Перми определили нового арендатора для двух кафе-«холмов», расположенных на городской эспланаде. Победителем аукциона, проведенного на электронной торговой площадке «ТЭК-Торг», стала индивидуальный предприниматель Наталья Решетникова, которая оказалась единственным участником торгов.
«Оба строения на эспланаде будут сданы в аренду по цене 125,2 тысяч рублей за каждый объект. Они передаются в долгосрочную аренду сроком на пять лет», — сообщает «Пермская дирекция по организации городских культурно-массовых мероприятий» на своем сайте.
Ранее URA.RU сообщало о том, что каждое помещение имеет площадь почти 100 квадратных метров. Внутри помещений уже имеется часть оборудования и мебели для организации общепита.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!