«Двух сняли с рейса, а другому стало плохо»: в Екатеринбурге застрял самолет с пассажирами. Фото, видео

Пассажирский самолет «Аэрофлота» не может вылететь из Екатеринбурга в Китай
© Служба новостей «URA.RU»
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Вылет задержали уже на полтора часа (архивное фото)
Вылет задержали уже на полтора часа (архивное фото) Фото:

Самолет «Аэрофлота», направлявшийся в Санью (Китай), порядка полутора часов не может вылететь из екатеринбургского аэропорта Кольцово из-за непредвиденных ситуаций на борту. Сперва рейс задержали из-за скандала двух пассажиров, а потом другому мужчине стало плохо, рассказал URA.RU читатель.

«Уже около полутора часов стоим. Сначала два человека поругались, их сняли с рейса. Затем взлететь не могли, потому что осматривали их места. Потом ждали, когда появится окно. Сейчас мужчине стало плохо», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании по факту задержки рейса SU-854. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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Самолет «Аэрофлота», направлявшийся в Санью (Китай), порядка полутора часов не может вылететь из екатеринбургского аэропорта Кольцово из-за непредвиденных ситуаций на борту. Сперва рейс задержали из-за скандала двух пассажиров, а потом другому мужчине стало плохо, рассказал URA.RU читатель. «Уже около полутора часов стоим. Сначала два человека поругались, их сняли с рейса. Затем взлететь не могли, потому что осматривали их места. Потом ждали, когда появится окно. Сейчас мужчине стало плохо», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании по факту задержки рейса SU-854. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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