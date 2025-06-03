Самолет «Аэрофлота», направлявшийся в Санью (Китай), порядка полутора часов не может вылететь из екатеринбургского аэропорта Кольцово из-за непредвиденных ситуаций на борту. Сперва рейс задержали из-за скандала двух пассажиров, а потом другому мужчине стало плохо, рассказал URA.RU читатель.
«Уже около полутора часов стоим. Сначала два человека поругались, их сняли с рейса. Затем взлететь не могли, потому что осматривали их места. Потом ждали, когда появится окно. Сейчас мужчине стало плохо», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу авиакомпании по факту задержки рейса SU-854. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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