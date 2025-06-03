Большинство аварий с участием диких животных, произошедших на трассах в Тюменской области, случились при встречах водителей с лосями и косулями. Также в списке сбитых зверей находятся кабаны, медведи и бобры. URA.RU проанализировало карту подобных аварий, предоставленную Госохотдепартаментом Тюменской области.
«Аварии с лосями — 110 случаев. ДТП с косулями — 106», — следует из данных карты, составленной властями региона.
Также на дорогах и трассах в Тюменской области водители сбивают кабанов (18 зарегистрированных ДТП), медведей (шесть зарегистрированных ДТП), а еще в 2022 году под колеса авто попал бобер.
Чаще всего животные погибают. Однако есть и случаи, когда раненые звери покидают место ДТП. Страдают и люди: они получают травмы или умирают, а также нередко выплачивают ущерб, нанесенный фауне.
Подробнее увидеть, на каких дорогах вероятность встречи с диким животным наиболее высока, можно на карте. В частности, в Тюмени подобные ДТП чаще всего случаются за городом, хотя фиксировались аварии и на объездной.
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Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!