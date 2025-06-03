Косули, лоси и даже бобры: на тюменских трассах высока вероятность сбить дикое животное. Скрин

Жители Тюменской области чаще всего сбивают на трассах косуль и лосей
© Служба новостей «URA.RU»
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Животные выходят на дорогу на загородных трассах
Животные выходят на дорогу на загородных трассах Фото:

Большинство аварий с участием диких животных, произошедших на трассах в Тюменской области, случились при встречах водителей с лосями и косулями. Также в списке сбитых зверей находятся кабаны, медведи и бобры. URA.RU проанализировало карту подобных аварий, предоставленную Госохотдепартаментом Тюменской области.

«Аварии с лосями — 110 случаев. ДТП с косулями — 106», — следует из данных карты, составленной властями региона.

Также на дорогах и трассах в Тюменской области водители сбивают кабанов (18 зарегистрированных ДТП), медведей (шесть зарегистрированных ДТП), а еще в 2022 году под колеса авто попал бобер.

Чаще всего животные погибают. Однако есть и случаи, когда раненые звери покидают место ДТП. Страдают и люди: они получают травмы или умирают, а также нередко выплачивают ущерб, нанесенный фауне.

Подробнее увидеть, на каких дорогах вероятность встречи с диким животным наиболее высока, можно на карте. В частности, в Тюмени подобные ДТП чаще всего случаются за городом, хотя фиксировались аварии и на объездной.

В Тюмени ДТП с дикими животными чаще всего фиксируются за городом
В Тюмени ДТП с дикими животными чаще всего фиксируются за городом
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Большинство аварий с участием диких животных, произошедших на трассах в Тюменской области, случились при встречах водителей с лосями и косулями. Также в списке сбитых зверей находятся кабаны, медведи и бобры. URA.RU проанализировало карту подобных аварий, предоставленную Госохотдепартаментом Тюменской области. «Аварии с лосями — 110 случаев. ДТП с косулями — 106», — следует из данных карты, составленной властями региона. Также на дорогах и трассах в Тюменской области водители сбивают кабанов (18 зарегистрированных ДТП), медведей (шесть зарегистрированных ДТП), а еще в 2022 году под колеса авто попал бобер. Чаще всего животные погибают. Однако есть и случаи, когда раненые звери покидают место ДТП. Страдают и люди: они получают травмы или умирают, а также нередко выплачивают ущерб, нанесенный фауне. Подробнее увидеть, на каких дорогах вероятность встречи с диким животным наиболее высока, можно на карте. В частности, в Тюмени подобные ДТП чаще всего случаются за городом, хотя фиксировались аварии и на объездной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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