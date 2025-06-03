Франция заплатит Украине 200 млн евро

Франция выделит Киеву дополнительные 200 млн евро на восстановление и интеграцию с европейским рынком. Такое решение было принято в ходе переговоров в Париже. Об этом в своем telegram-канале 3 июня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Франция предоставит дополнительные 200 млн евро для поддержки проектов по восстановлению и интеграции с европейским рынком. Также французское правительство подтвердило предоставление гарантий в форме экспортного кредитного страхования на сумму 1,5 млрд евро. Выразил благодарность премьер-министру Франции Франсуа Байру за поддержку компаний, которые стремятся инвестировать в Украину», — написал Шмыгаль.
Политик также отметил, что ведется подготовка соглашений о сотрудничестве в оборонно-промышленной сфере, добыче критического сырья и других стратегических отраслях. Киев заинтересован в развитии оборонного партнерства, создании совместных предприятий и наращивании торгового взаимодействия, заявил Шмыгаль.
Как сообщало URA.RU ранее, Европейская комиссия выделила Украине миллиард евро в рамках инициативы G7 по поддержке страны. С начала года это четвертая подобная выплата. В октябре 2024 года страны G7 договорились предоставить Киеву 50 млрд долларов, в том числе за счет замороженных российских активов, часть из которых поступает в виде кредитов. Российский МИД неоднократно предупреждал о жестком ответе на такие решения.
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