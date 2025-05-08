Reuters: ЕС выделил Украине миллиард евро финансовой помощи

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ЕС предоставляет Украине финансовую помощь в четвертый раз
ЕС предоставляет Украине финансовую помощь в четвертый раз Фото:

Европейская комиссия одобрила предоставление Украине финансовой поддержки в размере одного миллиарда евро. Об этом сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис. 

«Сегодня мы выделяем еще один миллиард евро в рамках 45-миллиардной инициативы G7 по ускорению поступления чрезвычайных доходов», — заявил Домбровскис. Его цитирует агентство Reuters

Представитель Европейского союза подчеркнул, что эта выплата стала уже четвертой по счету в текущем году. По его словам, организация по-прежнему оказывает Украине всестороннюю поддержку, охватывающую политические, финансовые, экономические и военные сферы.

В октябре страны G7 договорились выделить Киеву 50 млрд долларов из замороженных российских активов, при этом часть средств предоставляется в виде кредитов, в том числе от Японии. Российский МИД неоднократно предупреждал о жестком ответе на такие решения.

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Европейская комиссия одобрила предоставление Украине финансовой поддержки в размере одного миллиарда евро. Об этом сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис.  «Сегодня мы выделяем еще один миллиард евро в рамках 45-миллиардной инициативы G7 по ускорению поступления чрезвычайных доходов», — заявил Домбровскис. Его цитирует агентство Reuters.  Представитель Европейского союза подчеркнул, что эта выплата стала уже четвертой по счету в текущем году. По его словам, организация по-прежнему оказывает Украине всестороннюю поддержку, охватывающую политические, финансовые, экономические и военные сферы. В октябре страны G7 договорились выделить Киеву 50 млрд долларов из замороженных российских активов, при этом часть средств предоставляется в виде кредитов, в том числе от Японии. Российский МИД неоднократно предупреждал о жестком ответе на такие решения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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