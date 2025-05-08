Reuters: ЕС выделил Украине миллиард евро финансовой помощи

Европейская комиссия одобрила предоставление Украине финансовой поддержки в размере одного миллиарда евро. Об этом сообщил еврокомиссар Валдис Домбровскис.
«Сегодня мы выделяем еще один миллиард евро в рамках 45-миллиардной инициативы G7 по ускорению поступления чрезвычайных доходов», — заявил Домбровскис. Его цитирует агентство Reuters.
Представитель Европейского союза подчеркнул, что эта выплата стала уже четвертой по счету в текущем году. По его словам, организация по-прежнему оказывает Украине всестороннюю поддержку, охватывающую политические, финансовые, экономические и военные сферы.
В октябре страны G7 договорились выделить Киеву 50 млрд долларов из замороженных российских активов, при этом часть средств предоставляется в виде кредитов, в том числе от Японии. Российский МИД неоднократно предупреждал о жестком ответе на такие решения.
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