В Кремле рассказали, когда пройдут новые переговоры по прекращению огня на Украине

Песков: новые переговоры РФ и Украины состоятся, когда стороны будут готовы
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Песков заявил, что о новом раунде переговоров РФ и Украины говорить пока рано
Песков заявил, что о новом раунде переговоров РФ и Украины говорить пока рано Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной состоится после того, как стороны ознакомятся с проектами меморандумов по прекращения огня, которыми они обменялись в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очевидно, то какое-то время потребуется, чтобы рассмотреть проекты меморандумов, которыми обменялись. как только стороны будут готова они согласуют сроки нового раунд», — заявил Песков на конференц-коле. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между Москвой и Киевом под руководством помощника президента РФ Владимира Мединского и министра обороны Украины Рустема Умерова. Встреча длилась чуть больше часа, и на ней стороны договорились об обмене военнопленных младше 25 лет и всех тяжелораненых. Ожидается, что это будет самый масштабный обмен с начала СВО, с передачей от 1000 до 1200 человек. Россия также согласилась передать Украине шесть тысяч тел солдат ВСУ, однако отказалась от общего прекращения огня и встречи лидеров. Вместо этого Москва предложила временное прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта для забирания тел погибших в «серой зоне», с чем украинские военные согласились проработать.

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Новый раунд переговоров между Россией и Украиной состоится после того, как стороны ознакомятся с проектами меморандумов по прекращения огня, которыми они обменялись в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Очевидно, то какое-то время потребуется, чтобы рассмотреть проекты меморандумов, которыми обменялись. как только стороны будут готова они согласуют сроки нового раунд», — заявил Песков на конференц-коле. Его слова приводит корреспондент URA.RU. В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между Москвой и Киевом под руководством помощника президента РФ Владимира Мединского и министра обороны Украины Рустема Умерова. Встреча длилась чуть больше часа, и на ней стороны договорились об обмене военнопленных младше 25 лет и всех тяжелораненых. Ожидается, что это будет самый масштабный обмен с начала СВО, с передачей от 1000 до 1200 человек. Россия также согласилась передать Украине шесть тысяч тел солдат ВСУ, однако отказалась от общего прекращения огня и встречи лидеров. Вместо этого Москва предложила временное прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта для забирания тел погибших в «серой зоне», с чем украинские военные согласились проработать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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