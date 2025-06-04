В Кремле рассказали, когда пройдут новые переговоры по прекращению огня на Украине

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной состоится после того, как стороны ознакомятся с проектами меморандумов по прекращения огня, которыми они обменялись в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Очевидно, то какое-то время потребуется, чтобы рассмотреть проекты меморандумов, которыми обменялись. как только стороны будут готова они согласуют сроки нового раунд», — заявил Песков на конференц-коле. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
В понедельник, 2 июня, в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров между Москвой и Киевом под руководством помощника президента РФ Владимира Мединского и министра обороны Украины Рустема Умерова. Встреча длилась чуть больше часа, и на ней стороны договорились об обмене военнопленных младше 25 лет и всех тяжелораненых. Ожидается, что это будет самый масштабный обмен с начала СВО, с передачей от 1000 до 1200 человек. Россия также согласилась передать Украине шесть тысяч тел солдат ВСУ, однако отказалась от общего прекращения огня и встречи лидеров. Вместо этого Москва предложила временное прекращение огня на 2-3 дня на отдельных участках фронта для забирания тел погибших в «серой зоне», с чем украинские военные согласились проработать.
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