Инстасамка заговорила о политических амбициях

Певица Инстасамка: пока не знаю, готова ли идти в политику
© Служба новостей «URA.RU»
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Инстасамка будет и дальше обращать внимание на резонансные истории
Инстасамка будет и дальше обращать внимание на резонансные истории Фото:

Певица Инстасамка (наст. имя — Дарья Зотеева) на днях подняла важную тему защиты детей и призвала депутатов обратить на это свое внимание. Такая нетипичная активность исполнительницы хита «За деньги да» породила слухи о том, что артистка метит в политику. В беседе с URA.RU Инстасамка разъяснила, что происходит на самом деле.

«Думаю, для политики я пока не готова. Я не знаю, буду ли в готова заниматься политической деятельностью на полном серьезе дальше», — пояснила собеседница агентства.

Однако несмотря на отсутствующие на сегодняшний день политические амбиции, Дарья обещает, что и дальше будет обращать внимание на разные истории. В частности, сейчас она будет доводить до конца тему безопасности детей.

«Я могу замечать подобные моменты в индустрии и их озвучивать. Надеюсь, нужные люди это заметят, и мы сможем сделать жизнь наших детей безопаснее и сохранить их психику здоровой для нашего общего будущего», — резюмировала Инстасамка.

Певица озаботилась вопросами безопасности детей еще в 2024 году. Тогда она раскритиковала семью блогеров Дениса и Лены Кукояк, которе, по ее словам зарабатывают на труде своей малолетней дочери. Исполнительница сравнила это с эксплуатацией детей. Инстасамка считает, что психологический контроль и регуляция деятельности детей-блогеров необходимы, чтобы защитить их психическое здоровье.

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Певица Инстасамка (наст. имя — Дарья Зотеева) на днях подняла важную тему защиты детей и призвала депутатов обратить на это свое внимание. Такая нетипичная активность исполнительницы хита «За деньги да» породила слухи о том, что артистка метит в политику. В беседе с URA.RU Инстасамка разъяснила, что происходит на самом деле. Однако несмотря на отсутствующие на сегодняшний день политические амбиции, Дарья обещает, что и дальше будет обращать внимание на разные истории. В частности, сейчас она будет доводить до конца тему безопасности детей. «Я могу замечать подобные моменты в индустрии и их озвучивать. Надеюсь, нужные люди это заметят, и мы сможем сделать жизнь наших детей безопаснее и сохранить их психику здоровой для нашего общего будущего», — резюмировала Инстасамка. Певица озаботилась вопросами безопасности детей еще в 2024 году. Тогда она раскритиковала семью блогеров Дениса и Лены Кукояк, которе, по ее словам зарабатывают на труде своей малолетней дочери. Исполнительница сравнила это с эксплуатацией детей. Инстасамка считает, что психологический контроль и регуляция деятельности детей-блогеров необходимы, чтобы защитить их психическое здоровье.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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