Инстасамка заговорила о политических амбициях

Певица Инстасамка (наст. имя — Дарья Зотеева) на днях подняла важную тему защиты детей и призвала депутатов обратить на это свое внимание. Такая нетипичная активность исполнительницы хита «За деньги да» породила слухи о том, что артистка метит в политику. В беседе с URA.RU Инстасамка разъяснила, что происходит на самом деле.
«Думаю, для политики я пока не готова. Я не знаю, буду ли в готова заниматься политической деятельностью на полном серьезе дальше», — пояснила собеседница агентства.
Однако несмотря на отсутствующие на сегодняшний день политические амбиции, Дарья обещает, что и дальше будет обращать внимание на разные истории. В частности, сейчас она будет доводить до конца тему безопасности детей.
«Я могу замечать подобные моменты в индустрии и их озвучивать. Надеюсь, нужные люди это заметят, и мы сможем сделать жизнь наших детей безопаснее и сохранить их психику здоровой для нашего общего будущего», — резюмировала Инстасамка.
Певица озаботилась вопросами безопасности детей еще в 2024 году. Тогда она раскритиковала семью блогеров Дениса и Лены Кукояк, которе, по ее словам зарабатывают на труде своей малолетней дочери. Исполнительница сравнила это с эксплуатацией детей. Инстасамка считает, что психологический контроль и регуляция деятельности детей-блогеров необходимы, чтобы защитить их психическое здоровье.
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