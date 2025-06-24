Сержант, спасший свою группу в Мариуполе, получил звание Героя России посмертно

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Хугаев получил звание Героя России посмертно
Хугаев получил звание Героя России посмертно Фото:
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Сержанту Радиславу Хугаеву, который погиб в ходе боевых действий за Мариуполь в 2022 году, присвоено звание Героя России посмертно за проявленный героизм при спасении товарищей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Хугаеву Радиславу Вадимовичу — сержанту (посмертно)", — говорится в указе, опубликованном на сайте официального публикования правовых актов. Сержант пожертвовал собой ради спасения своей группы, которая попала в засаду. 

Хугаев, 33-летний уроженец Южной Осетии, принимал участие в специальной военной операции в составе мотострелкового полка. В 2022 году его подразделение попало в засаду под Мариуполем, где двое бойцов были ранены. Оказав им первую помощь и приказав группе отступить, Хугаев, чтобы отвлечь противника, поднял флаг Осетии и открыл огонь, принимая удар на себя. Его решительные действия позволили подразделению нанести противнику существенный урон.

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Сержанту Радиславу Хугаеву, который погиб в ходе боевых действий за Мариуполь в 2022 году, присвоено звание Героя России посмертно за проявленный героизм при спасении товарищей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. "За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Хугаеву Радиславу Вадимовичу — сержанту (посмертно)", — говорится в указе, опубликованном на сайте официального публикования правовых актов. Сержант пожертвовал собой ради спасения своей группы, которая попала в засаду.  Хугаев, 33-летний уроженец Южной Осетии, принимал участие в специальной военной операции в составе мотострелкового полка. В 2022 году его подразделение попало в засаду под Мариуполем, где двое бойцов были ранены. Оказав им первую помощь и приказав группе отступить, Хугаев, чтобы отвлечь противника, поднял флаг Осетии и открыл огонь, принимая удар на себя. Его решительные действия позволили подразделению нанести противнику существенный урон.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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