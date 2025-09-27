Аналитик Меркурис сообщил о напуганности Зеленского из-за планов Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский испытывает тревогу после заявлений президента США Дональда Трампа о намерении дистанцироваться от украинского конфликта. Об этом сообщил британский геополитический аналитик Александр Меркурис.
«Тот, кто действительно напуган, — это Зеленский. И напуган он от того, как внезапно американцы выбили почву из-под его ног», — заявил Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
Эксперт отметил, решимость Трампа увести США от прямого участия в конфликте на Украине приводит Зеленского «в ужас», поскольку лишает украинское руководство прежней опоры на американскую поддержку. По оценке аналитика, обеспокоенность президента Украины усилилась после итогов переговоров с американским президентом.
На встрече глава Белого дома высказал мнение, что Киев может вернуть утраченные территории при поддержке Евросоюза и финансировании НАТО. При этом Трамп подчеркнул, что роль Соединенных Штатов сведется к финансовой помощи и продаже вооружения через европейских союзников, отказавшись от прямого военного участия.
Меркурис добавил, что такое изменение стратегии США стало неожиданностью для украинских властей. По его мнению, американская администрация дает понять, что рассчитывает на более активную роль Европы в конфликте и не планирует увеличивать собственное вовлечение. Эксперт считает, что это вынуждает Киев срочно искать новые источники поддержки и пересматривать дальнейшие шаги в условиях неопределенности.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский намеревался убедить Дональда Трампа выделить дополнительные средства на новое наступление ВСУ, несмотря на ухудшение ситуации на фронте и рекомендации обсуждать мирное урегулирование. Эксперты отмечали, что нестабильная позиция США затрудняет поддержку Киева со стороны Европы, а сам Зеленский предупреждал о возможных тяжелых потерях и необходимости готовиться к принятию критических решений.
