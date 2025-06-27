Начальница отделения почты в Верхней Пышме украла сотни лотерейных билетов

В Верхней Пышме (Свердловская область) начальница отделения «Почты России» украла 478 лотерейных билетов, чтобы выполнить ежемесячный план по продаже и получить премию. Работницу, наворовавшую на 56,8 тысячи рублей, раскрыли и уволили, рассказали в объединенной пресс-службе судов.
«Подсудимая частично признала вину, пояснила, что самостоятельно разыгрывала билеты моментальной лотереи, чтобы выполнить ежемесячный план по их продаже. Деньги не присваивала, а сумму выигрыша списывала в счет недостачи по билетам, которые не имели выигрыша», — пояснили там.
Женщину признали виновной по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Ей назначили 200 часов обязательных работ и штраф в 100 тысяч рублей.
Похожая история случилась в Краснотурьинске. Там продавщица точки «Столото» украла 1183 лотерейных билета в надежде заполучить денежный выигрыш, но удача была не на ее стороне. Спустя время женщину раскрыли и отправили под суд, который оставил ее безнаказанной.
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