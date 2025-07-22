В Свердловской области 16 июля открыли долгожданный отрезок федеральной трассы М-12 «Восток» Ачит — Дюртюли, который проходит через Пермский край и ведет к Башкортостану. Запуск участка, строившегося с 2021 года, переносили несколько раз. Два корреспондента URA.RU проверили на себе платную дорогу, разузнав ее минусы, особенности и преимущества. Подробнее о «путинском автобане» — в материале агентства.
Начало мини-путешествия
Наш путь начался с Академического района, откуда мы выехали на Ново-Московский тракт, а следом на Пермский, ехали около двух с половиной часов. М-12 «Восток» встречает знаками о въезде на платную автомагистраль, однако постов оплаты там нет — машина проехала под специальными рамками без остановки, а чек в 415 рублей выписали автоматически по госномеру. Оплатить можно через мобильное приложение или сайт «Автодора».
Пристегнитесь, мы взлетаем: въезд на М-12 «Восток»
После въезда на «путинскую трассу» асфальт резко улучшается, а разрешенная скорость увеличивается до 110 километров в час. Вдоль всей дороги появляется металлический забор от диких животных, при этом знаки, предупреждающие о них, не заканчиваются. Ненароком заметили, как вокруг стало много оранжевого — характерный цвет компании генподрядчика. Так покрашены мосты, трансформаторные будки и шумозащитные заборы.
Спустя пять километров мы заехали на первую площадку отдыха, о которой за несколько сотен метров предупреждали дорожные знаки. Зона оборудована большой парковкой, лавочками, мусорками и местами для перекуса под крышей. Казалось бы, что все необходимое есть, но туалета там не оказалось. Этот минус отметили и другие водители.
Отдохнуть здесь остановилась семья из Нижнего Новгорода. Мы пообщались с сыном, наблюдавшим за вождением отца. Парень расхвалил состояние дороги и наличие освещения. Неподалеку стояла еще одна пара путешественников. Молодые люди минусов тоже не заметили.
Следующая точка для отдыха повстречалась на отрезке, который проходит через Пермский край. Путь к ней от первого пункта занял меньше часа, но ее пока не открыли, на месте много рабочих. К слову, они встречаются на протяжении всей трассы. Один из таких рассказал, что в ближайшее время площадка будет доступна. Он также поделился своим мнением о трассе: «Водители влюбятся, просто едешь и кайфуешь».
Огромный ПВП посреди дороги — пора платить
В районе пермского села Бизяр стоит пункт взимания платы. Возле него расположены парковки и наконец-то — туалет. В нем всего три кабинки, каждая оборудована для инвалидов, свет включается автоматически, вода есть, но вытирать или сушить руки нечем.
Продолжить путь по М-12 нам обошлось в 890 рублей. Для каждого вида оплаты работает определенное окно. Тем, кто оплатил проезд через сайт «Автодора», выделены соответствующие посты. На них необходимо показать чек об оплате.
Над ПВП есть высокий пешеходный переход. На другой стороне круглосуточно работают сотрудники «Автодора», там у них находится служебное помещение.
Первые аварии на новой трассе
Один из рабочих рассказал о недавнем происшествии на участке, в ходе которого мотоциклист на всей скорости пролетел через ПВП и снес шлагбаум. После этого лихач отряхнулся и спокойно умчал в сторону Башкирии. «У нас в запасе есть около 40 запасных шлагбаумов, поменяли сразу», — отметил собеседник. Этот инцидент стал, как минимум, вторым по счету с начала открытия дороги.
Несколько дней назад здесь сгорела фура с цистерной бензина. Следы от пожара остались, а отбойник, разделяющий встречку, все так же помят. Погоревшую технику увезли с места происшествия днем 21 июля, до этого движение по одной из полос было ограничено.
Время подкрепиться и заправиться
Через 20 километров, которые были пройдены примерно за полчаса, мы заехали в Башкортостан. Природа под чистым небом показала себя во всей красе. На территории Республики недалеко от села Кальтяево на обеих сторонах разместились две заправки «Лукойла». Тут же есть минимаркет с кухней, зона для отдыха и туалеты.
Цены на продукты, как подобает всем заправкам, завышены. Но в наличии есть все: можно взбодриться кофе, освежиться холодными напитками и мороженым, поесть борща с говядиной или лапши с курицей. Хот-догов здесь пока нет, но цены уже стоят. Из выпечки только беляши, сладкие булки и пирожные.
Стоимость бензина не отличается от цен на городских колонках. Литр АИ 100 стоит 88,04 рубля, за дизель придется отдать 72,46 рубля, АИ 95 — 62,88 рубля, АИ 92 — 58,21 рубля.
Желающих заправиться много. Некоторые водители подчеркнули, что обычно заправляют машину на других АЗС, но на трассе вынуждены смешивать бензин с оставшимся в баке. «Всегда заливаю „Газпромовский“, но приходится заправляться „Лукойловским“» — сказал автомобилист.
Пора домой, но как?
Проехав немного по Башкирии, мы стали искать место для разворота в сторону дома. Около получасовой езды в непонимании, где можно развернуться, мы наткнулись на поворот, который ведет под мост. На въезде стояла спецтехника, а еще ниже были рабочие. Они не смогли подсказать, получится ли проехать по развязке, так как на объект приехали накануне.
Несмотря на это, мы поехали дальше под мост, где кипела работа. Нас пропустили, убрав с проезда технику, за которой виднелась эстакада на М-12 в обратную сторону.
По пути в Екатеринбург снова заплатили 890 рублей на ПВП. Чек об оплате выдается по нажатию кнопки. Советуем не забывать об этом, потому что получить его потом будет достаточно проблематично. Для этого придется связываться со службой поддержки, которая отводит на решение вопроса 30 дней.
Последний раз платили только в конце, когда проезжали специальные рамки. Уведомление об оплате 415 рублей пришло автоматически в течение часа. Затем мы выехали на Пермский тракт, где сразу же закончились заборы от диких животных, а вдоль дороги появились заросли.
Подводим итоги тест-драйва
Протестировать новый участок трассы — от Ачита до территории Башкирии и обратно — обошлось в 2610 рублей, не считая бензин (с ним — 6943 рубля). Учитывая, что мы добирались из Екатеринбурга, то проехали всего около 700 километров. Если ехать по новой дороге от конца границы Свердловской области, то за полтора часа можно проехаться и в Пермском крае, и в Башкирии. Однако мы с долгими остановками затратили в два раза больше времени.
Дорога хорошая, ровная, но есть места, на которых все еще продолжаются работы. Из-за этого автомобилисты могут передохнуть, только прижавшись к обочине возле закрытых зон для отдыха. На трассе также не хватает туалетов, заправок и мест для разворота.
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