Тело мужчины обнаружили в реке в Свердловской области

Погибшему мужчине было 44 года
В реке Сосьва (Свердловская область) обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.
«На акватории реки Сосьва в Сосьвинском МО обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1981 года рождения. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — говорится на сайте ведомства.
Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СКР по региону. Ответ ожидается.
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