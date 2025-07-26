26 июля 2025

Тело мужчины обнаружили в реке в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибшему мужчине было 44 года
Погибшему мужчине было 44 года Фото:

В реке Сосьва (Свердловская область) обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

«На акватории реки Сосьва в Сосьвинском МО обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1981 года рождения. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — говорится на сайте ведомства.

Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СКР по региону. Ответ ожидается.

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В реке Сосьва (Свердловская область) обнаружили тело мужчины. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС. «На акватории реки Сосьва в Сосьвинском МО обнаружено и извлечено из воды тело мужчины 1981 года рождения. Проводятся оперативно-следственные мероприятия», — говорится на сайте ведомства. Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СКР по региону. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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