26 июля 2025

Жога напомнил уральцам о важной скорбной дате

Жога обратился к свердловчанам в День памяти детей, погибших на Донбассе
© Служба новостей «URA.RU»
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У памятника в память о погибших детях часто оставляют цветы, игрушки и свечи
У памятника в память о погибших детях часто оставляют цветы, игрушки и свечи Фото:

Полпред президента в УрФО Артем Жога обратился к жителям Свердловской области в День памяти детей, погибших на Донбассе 27 июля, напомнив о трагической дате. В своих соцсетях он подчеркнул, что боль от утраты детей — это рана, которая никогда не заживает.

«Нет боли сильнее, чем потеря ребенка. Это рана, которая никогда не заживает. Каждый из погибших от украинской агрессии на Донбассе детей — это не цифра в сводках, это жизни, которые были обречены оборваться слишком рано», — написал Жога в своем telegram-канале.

Он напомнил о мемориале «Аллея ангелов» в Донецке, где увековечена память погибших детей. Полпред выразил надежду, что мемориал больше никогда не будет пополняться новыми именами, и выразил уверенность, что виновные понесут наказание.

Жога отметил, что память о детях Донбасса хранят и на Урале. В Екатеринбурге рядом с мемориалом труженикам тыла, фронтовым бригадам и детям Великой Отечественной войны установлен народный памятник, где высечены имена 150 погибших детей, который полпред посещал в День Победы. Там часто оставляют цветы, игрушки и свечи в память о погибших.

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Полпред президента в УрФО Артем Жога обратился к жителям Свердловской области в День памяти детей, погибших на Донбассе 27 июля, напомнив о трагической дате. В своих соцсетях он подчеркнул, что боль от утраты детей — это рана, которая никогда не заживает. «Нет боли сильнее, чем потеря ребенка. Это рана, которая никогда не заживает. Каждый из погибших от украинской агрессии на Донбассе детей — это не цифра в сводках, это жизни, которые были обречены оборваться слишком рано», — написал Жога в своем telegram-канале. Он напомнил о мемориале «Аллея ангелов» в Донецке, где увековечена память погибших детей. Полпред выразил надежду, что мемориал больше никогда не будет пополняться новыми именами, и выразил уверенность, что виновные понесут наказание. Жога отметил, что память о детях Донбасса хранят и на Урале. В Екатеринбурге рядом с мемориалом труженикам тыла, фронтовым бригадам и детям Великой Отечественной войны установлен народный памятник, где высечены имена 150 погибших детей, который полпред посещал в День Победы. Там часто оставляют цветы, игрушки и свечи в память о погибших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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