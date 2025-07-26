Жога напомнил уральцам о важной скорбной дате

Полпред президента в УрФО Артем Жога обратился к жителям Свердловской области в День памяти детей, погибших на Донбассе 27 июля, напомнив о трагической дате. В своих соцсетях он подчеркнул, что боль от утраты детей — это рана, которая никогда не заживает.
«Нет боли сильнее, чем потеря ребенка. Это рана, которая никогда не заживает. Каждый из погибших от украинской агрессии на Донбассе детей — это не цифра в сводках, это жизни, которые были обречены оборваться слишком рано», — написал Жога в своем telegram-канале.
Он напомнил о мемориале «Аллея ангелов» в Донецке, где увековечена память погибших детей. Полпред выразил надежду, что мемориал больше никогда не будет пополняться новыми именами, и выразил уверенность, что виновные понесут наказание.
Жога отметил, что память о детях Донбасса хранят и на Урале. В Екатеринбурге рядом с мемориалом труженикам тыла, фронтовым бригадам и детям Великой Отечественной войны установлен народный памятник, где высечены имена 150 погибших детей, который полпред посещал в День Победы. Там часто оставляют цветы, игрушки и свечи в память о погибших.
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