Прокуратура начала проверку из-за платных услуг в дендропарках Екатеринбурга

Прокуратура проверит, законно ли взимание платы за фото и экскурсии с посетителей дендропарков в Екатеринбурге. Объявления о коммерческих услугах появились в двух парках на улицах Первомайской и 8 Марта 11 июля.
«Обращение по вопросу взимания платы за посещение парков в Ленинском и Кировском районах принято к рассмотрению в прокуратуре области. О результатах проверки вы будете проинформированы в установленный законом срок», — сообщили в прокуратуре Свердловской области в ответ на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.
Коммерческие услуги в парках появились после масштабной реконструкции (хоть она еще не завершилась до конца). Особенно происходящим обеспокоены пенсионеры, по мнению которых это лишь начало коммерциализации дендропарков. В ситуацию уже включилась спикер гордумы Анна Гурарий. Она написала запрос руководителю дендропарков Наталье Змеевой с просьбой разъяснить происходящее.
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