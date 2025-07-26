26 июля 2025

Прокуратура начала проверку из-за платных услуг в дендропарках Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Плата за услуги появилась в парках 11 июля
Плата за услуги появилась в парках 11 июля Фото:

Прокуратура проверит, законно ли взимание платы за фото и экскурсии с посетителей дендропарков в Екатеринбурге. Объявления о коммерческих услугах появились в двух парках на улицах Первомайской и 8 Марта 11 июля.

«Обращение по вопросу взимания платы за посещение парков в Ленинском и Кировском районах принято к рассмотрению в прокуратуре области. О результатах проверки вы будете проинформированы в установленный законом срок», — сообщили в прокуратуре Свердловской области в ответ на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.

Коммерческие услуги в парках появились после масштабной реконструкции (хоть она еще не завершилась до конца). Особенно происходящим обеспокоены пенсионеры, по мнению которых это лишь начало коммерциализации дендропарков. В ситуацию уже включилась спикер гордумы Анна Гурарий. Она написала запрос руководителю дендропарков Наталье Змеевой с просьбой разъяснить происходящее.

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Прокуратура проверит, законно ли взимание платы за фото и экскурсии с посетителей дендропарков в Екатеринбурге. Объявления о коммерческих услугах появились в двух парках на улицах Первомайской и 8 Марта 11 июля. «Обращение по вопросу взимания платы за посещение парков в Ленинском и Кировском районах принято к рассмотрению в прокуратуре области. О результатах проверки вы будете проинформированы в установленный законом срок», — сообщили в прокуратуре Свердловской области в ответ на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских. Коммерческие услуги в парках появились после масштабной реконструкции (хоть она еще не завершилась до конца). Особенно происходящим обеспокоены пенсионеры, по мнению которых это лишь начало коммерциализации дендропарков. В ситуацию уже включилась спикер гордумы Анна Гурарий. Она написала запрос руководителю дендропарков Наталье Змеевой с просьбой разъяснить происходящее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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