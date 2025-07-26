Бастрыкин потребовал доклад о толпе подростков, которые жестоко избила мужчину в Екатеринбурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела в Екатеринбурге, где группа подростков напала на 50-летнего мужчину. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК России поручил руководителю СУ по Свердловской области Францишко Б.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — следует из сообщения. Дело расследуется по статье 213 УК РФ (хулиганство).
Группа из около 20 подростков напала 26 июля на 50-летнего мужчину возле магазина "Яблоко" на улице Билимбаевской, потребовав у него сигареты и деньги. После отказа его ударили, облили перцовым баллончиком и пытались сбить на скутере у подъезда. Мужчина с травмами добрался домой и позже обратился в полицию. Задержаны пятеро подозреваемых, остальные скрылись. По словам дочери пострадавшего, эта группа уже нападала на людей, но остается безнаказанной.
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