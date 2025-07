Победитель «Евровидения» соберет тысячи екатеринбуржцев в центре города на бесплатное шоу

Дима Билан даст бесплатный концерт в центре Екатеринбурга

21 июля 2025 в 13:01 Размер текста - 17 +

Дима Билан выступит 9 августа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Победитель «Евровидения-2008», певец Дима Билан станет подарком для екатеринбуржцев на День строителя: в начале августа музыкант даст бесплатный концерт в Историческом сквере. Также с выступлениями в столицу Урала приедут Егор Крид, Дельфин, «Комната культуры», OGBuda, Big Baby Tape, а актеры нашумевшего сериала «Король и Шут» устроят встречу с фанатами. Подробнее о всех шоу августа — в афише URA.RU. 2 августа: заслуженный артист России Евгений Маргулис, грузинская певица Меги Гогитидзе, исполнительница Варвара Убель, группы Muchachos Band и Tropical Winds выступят на джазовом фестивале «Послушайте!». Начало в 18:00 в Летнем театре парка Маяковского, билеты — от 3000 рублей. 12+ 2 августа: солист группы «Фактор 2» Владимир Панченко и Юрий Чистяков (Guns) дадут концерт в ресторане «Максимилианс». Песни «Одинокая звезда», «Война» и «Красавица» прозвучат в 22:00, билеты — от 1800 рублей. 18+ 4 августа: с KVINKA SHOW на Урал приедут известные детские блогеры — Роблокс Квин, Дани Припут и SAASHA. Начало в 19:00 во Дворце культуры железнодорожников, билеты — от 1000 рублей. 0+ 5 августа: в Летнем театре парка Маяковского прозвучит программа «Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей». Слушатели смогут насладиться музыкой Анны Герман, R. Kelly, ABBA, Alphaville и другими мировыми хитами. Начало в 21:00, билеты — от 2000 рублей. 6+ 6 августа: финалисты отборочного тура международного конкурса «Евровидение-2009» группа Plazma выступит в ресторане «Максимилианс». Поклонники смогут услышать такие известные композиции, как Take my love, Lonely и One life. Начало в 21:00, билеты — от 1500 рублей. 18+ 7 августа: рок-группа «Эпидемии» проведет симфонический концерт в рамках фестиваля Red Summer. Со сцены прозвучат гитарные партии и лиричные баллады о битве света и тьмы. Начало в 20:00, билеты — от 3000 рублей. 16+ 9 августа: победитель «Евровидения-2008» Дима Билан даст бесплатный концерт в честь Дня строителя. Шоу пройдет в Историческом сквере. Точное время выступления пока неизвестно. 0+ 9 августа: рэперы OG Buda, MAYOT, Toxi, 163 $ONMYNECK, Inst Rinna, Baby Cute станут хедлайнерами фестиваля Random Fest. Концерт популярных исполнителей пройдет на летней площадке «Теле-клуба» в 16:00, билеты — от 2400 рублей. 16+ 9 августа: инди-поп квартет «Марсу нужны любовники», который неоднократно попадал в музыкальные топы, устроит шоу на площадке Музея Андеграунда. Начало в 20:00, билеты — от 1500 рублей.12+ 13 августа: в Летнем театре парка Маяковского устроят концерт, который перенесет вас в золотую эпоху советской музыки. В этот вечер выступит симфонический оркестр «Модерн» под руководством Алексея Доркина. Со сцены прозвучат песни Муслима Магомаева, Леонида Утесова, Эдуарда Хиля и других мэтров советской эстрады. Начало в 20:00, билеты — от 1600 рублей. 6+ 14 августа: один из первых рэперов России Дельфин подготовил специальный сет-лист. Поклонники услышат переосмысленные версии хитов и новые треки. Начало в 20:00, билеты — от 2700 рублей. 16+ 15 и 24 августа: екатеринбуржцев приглашают на концерт «Времена года» Вивальди, который пройдет в концертном зале Дворца культуры железнодорожников. Начало в 19:00, билеты — от 599 рублей. 6+ 15 августа: легендарные «Братья Грим» исполнят хиты на сцене ресторана «Максимилианс». Концерт стартует в 22:00, билеты — от 1500 рублей 18+ 15 августа: один из главных сердцеедов российской сцены Егор Крид подготовил концерт международного уровня на стадионе «Екатеринбург Арена». Поклонников ждут знакомые хиты и новые треки с его последнего альбома, вышедшего осенью 2024 года. Начало в 20:00, билеты — от 2500 рублей. 18+ 16 и 17 августа: в рамках празднования Дня города в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Энергия РМК». На нем выступят Леша Свик, Мот, Gayazovs Brothers и Big Baby Tape. Время старта мероприятия пока незвестно, вход будет бесплатным. 0+ 17 августа: «Фестиваль волшебников» удивит горожан необычными фокусами. Среди хедлайнеров мероприятия — один из лучших иллюзионистов РФ Вадим Савенков, победительница Чемпионата иллюзионистов России Наталия Перова, член Международного братства магов Александр Плотников и обладатели Гран-при конкурса Российской ассоциации иллюзионистов Илья Ильин и Арина Новикова. Магическое шоу начнется в 19:00, билеты — от 1100 рублей. 6+ 17 августа: оркестр CAGMO исполнит лучшие композиции Ханса Циммера. Новое звучание позволит заново пережить эмоции от фильмов «Интерстеллар», «Дюна», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Кунг-фу Панда», «Начало», «Код да Винчи: Ангелы и Демоны», «Звонок», «Шерлок Холмс» и «Гладиатор». Шоу пройдет во Дворце культуры железнодорожников, начало в 18:00, билеты — от 2800 рублей. 6+ 21 августа: в парке Маяковского покажут спектакль-откровение «Потерянный рай» от режиссера Елены Павловой и драматурга Ирады Берг. В постановке участвуют пианист Борис Березовский, группа Blues Doctors и Марина Зудина из МХТ им. Чехова, Олеся Соколова из Александринского театра и Иван Батарев из Театра им. Ленсовета. Показ пройдет в Летнем театре в 19:00, билеты — от 2500 рублей. 12+ 22 августа: Екатерина Яшникова, популярная певица с миллионами просмотров, выступит в КДЦ «Дружба». Начало в 19:30, билеты стоят от 1650 рублей. 12+ 24 августа: Уральский молодежный симфонический оркестр и маэстро Янь Цзянань из Китая исполнят композиции из Вселенной Хаяо Миядзаки. Концерт пройдет в Летнем театре парка Маяковского в 14:00, билеты — от 400 рублей. 0+ 30 августа: актеры нашумевшего сериала «Король и Шут» Влад Коноплев и Константин Плотников устроят фан-встречу на фестивале «ГикКон». Время пока уточняется, мероприятие пройдет в парке Маяковского. 12+ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Победитель «Евровидения-2008», певец Дима Билан станет подарком для екатеринбуржцев на День строителя: в начале августа музыкант даст бесплатный концерт в Историческом сквере. Также с выступлениями в столицу Урала приедут Егор Крид, Дельфин, «Комната культуры», OGBuda, Big Baby Tape, а актеры нашумевшего сериала «Король и Шут» устроят встречу с фанатами. Подробнее о всех шоу августа — в афише URA.RU. 2 августа: заслуженный артист России Евгений Маргулис, грузинская певица Меги Гогитидзе, исполнительница Варвара Убель, группы Muchachos Band и Tropical Winds выступят на джазовом фестивале «Послушайте!». Начало в 18:00 в Летнем театре парка Маяковского, билеты — от 3000 рублей. 12+ 2 августа: солист группы «Фактор 2» Владимир Панченко и Юрий Чистяков (Guns) дадут концерт в ресторане «Максимилианс». Песни «Одинокая звезда», «Война» и «Красавица» прозвучат в 22:00, билеты — от 1800 рублей. 18+ 4 августа: с KVINKA SHOW на Урал приедут известные детские блогеры — Роблокс Квин, Дани Припут и SAASHA. Начало в 19:00 во Дворце культуры железнодорожников, билеты — от 1000 рублей. 0+ 5 августа: в Летнем театре парка Маяковского прозвучит программа «Лето. Любовь. Lumisfera и 3000 свечей». Слушатели смогут насладиться музыкой Анны Герман, R. Kelly, ABBA, Alphaville и другими мировыми хитами. Начало в 21:00, билеты — от 2000 рублей. 6+ 6 августа: финалисты отборочного тура международного конкурса «Евровидение-2009» группа Plazma выступит в ресторане «Максимилианс». Поклонники смогут услышать такие известные композиции, как Take my love, Lonely и One life. Начало в 21:00, билеты — от 1500 рублей. 18+ 7 августа: рок-группа «Эпидемии» проведет симфонический концерт в рамках фестиваля Red Summer. Со сцены прозвучат гитарные партии и лиричные баллады о битве света и тьмы. Начало в 20:00, билеты — от 3000 рублей. 16+ 9 августа: победитель «Евровидения-2008» Дима Билан даст бесплатный концерт в честь Дня строителя. Шоу пройдет в Историческом сквере. Точное время выступления пока неизвестно. 0+ 9 августа: рэперы OG Buda, MAYOT, Toxi, 163 $ONMYNECK, Inst Rinna, Baby Cute станут хедлайнерами фестиваля Random Fest. Концерт популярных исполнителей пройдет на летней площадке «Теле-клуба» в 16:00, билеты — от 2400 рублей. 16+ 9 августа: инди-поп квартет «Марсу нужны любовники», который неоднократно попадал в музыкальные топы, устроит шоу на площадке Музея Андеграунда. Начало в 20:00, билеты — от 1500 рублей.12+ 13 августа: в Летнем театре парка Маяковского устроят концерт, который перенесет вас в золотую эпоху советской музыки. В этот вечер выступит симфонический оркестр «Модерн» под руководством Алексея Доркина. Со сцены прозвучат песни Муслима Магомаева, Леонида Утесова, Эдуарда Хиля и других мэтров советской эстрады. Начало в 20:00, билеты — от 1600 рублей. 6+ 14 августа: один из первых рэперов России Дельфин подготовил специальный сет-лист. Поклонники услышат переосмысленные версии хитов и новые треки. Начало в 20:00, билеты — от 2700 рублей. 16+ 15 и 24 августа: екатеринбуржцев приглашают на концерт «Времена года» Вивальди, который пройдет в концертном зале Дворца культуры железнодорожников. Начало в 19:00, билеты — от 599 рублей. 6+ 15 августа: легендарные «Братья Грим» исполнят хиты на сцене ресторана «Максимилианс». Концерт стартует в 22:00, билеты — от 1500 рублей 18+ 15 августа: один из главных сердцеедов российской сцены Егор Крид подготовил концерт международного уровня на стадионе «Екатеринбург Арена». Поклонников ждут знакомые хиты и новые треки с его последнего альбома, вышедшего осенью 2024 года. Начало в 20:00, билеты — от 2500 рублей. 18+ 16 и 17 августа: в рамках празднования Дня города в Екатеринбурге пройдет фестиваль «Энергия РМК». На нем выступят Леша Свик, Мот, Gayazovs Brothers и Big Baby Tape. Время старта мероприятия пока незвестно, вход будет бесплатным. 0+ 17 августа: «Фестиваль волшебников» удивит горожан необычными фокусами. Среди хедлайнеров мероприятия — один из лучших иллюзионистов РФ Вадим Савенков, победительница Чемпионата иллюзионистов России Наталия Перова, член Международного братства магов Александр Плотников и обладатели Гран-при конкурса Российской ассоциации иллюзионистов Илья Ильин и Арина Новикова. Магическое шоу начнется в 19:00, билеты — от 1100 рублей. 6+ 17 августа: оркестр CAGMO исполнит лучшие композиции Ханса Циммера. Новое звучание позволит заново пережить эмоции от фильмов «Интерстеллар», «Дюна», «Король Лев», «Пираты Карибского моря», «Кунг-фу Панда», «Начало», «Код да Винчи: Ангелы и Демоны», «Звонок», «Шерлок Холмс» и «Гладиатор». Шоу пройдет во Дворце культуры железнодорожников, начало в 18:00, билеты — от 2800 рублей. 6+ 21 августа: в парке Маяковского покажут спектакль-откровение «Потерянный рай» от режиссера Елены Павловой и драматурга Ирады Берг. В постановке участвуют пианист Борис Березовский, группа Blues Doctors и Марина Зудина из МХТ им. Чехова, Олеся Соколова из Александринского театра и Иван Батарев из Театра им. Ленсовета. Показ пройдет в Летнем театре в 19:00, билеты — от 2500 рублей. 12+ 22 августа: Екатерина Яшникова, популярная певица с миллионами просмотров, выступит в КДЦ «Дружба». Начало в 19:30, билеты стоят от 1650 рублей. 12+ 24 августа: Уральский молодежный симфонический оркестр и маэстро Янь Цзянань из Китая исполнят композиции из Вселенной Хаяо Миядзаки. Концерт пройдет в Летнем театре парка Маяковского в 14:00, билеты — от 400 рублей. 0+ 30 августа: актеры нашумевшего сериала «Король и Шут» Влад Коноплев и Константин Плотников устроят фан-встречу на фестивале «ГикКон». Время пока уточняется, мероприятие пройдет в парке Маяковского. 12+