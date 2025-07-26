Свердловский экс-губернатор Евгений Куйвашев, которого в последний раз видели на публике 28 марта — на представлении местной элите его преемника Дениса Паслера, встретился с главой тагильского фонда Егором Бычковым. Общественник опубликовал фото с экс-главой региона у себя в соцсетях.
«Виделись с Евгением Владимировичем. Деталей разговора, конечно , передавать не буду, но напомню, что фонд „Живи, малыш“ (Бычков является его руководителем, — прим. URA.RU) оплатил лечение почти сотни детей благодаря просьбам губернатора поздравлять его на День рождения перечислениями в фонд на протяжении многих лет», — написал Бычков.
Куйвашев действительно просил не дарить ему подарков на день рождения. Вместо них предлагал всем, кто хочет его поздравить, делать переводы в благотворительные фонды на поддержку детей. За 10 лет — именно столько существовала традиция — удалось собрать порядка 165 млн рублей.
Куйвашев руководил Свердловской областью с 2012 года, а в отставку ушел 26 марта. В этот день президент России Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности главы региона Дениса Паслера, экс-губернатора Оренбуржья. С Куйвашевым они плотно работали с 2014 по 2016 годы, Паслер тогда возглавлял свердловское правительство. А ушел, когда Куйвашев должность упразднил. Как считается, опасаясь губернаторских амбиций молодого премьера.
На публике Куйвашева не видели с 28 марта, когда Паслера представляли свердловскому истеблишменту. Сам он выступил с прощальной речью. По словам источника URA.RU, экс-губернатор все эти месяцы находится в Москве. И возвращаться в Екатеринбург не планирует минимум до осени. В телефонном разговоре с корреспондентом в конце апреля Куйвашев заявлял: «У меня все хорошо».
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