26 июля 2025

Труп под школьным забором обнаружили в Екатеринбурге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину нашли проходящие мимо очевидцы
Мужчину нашли проходящие мимо очевидцы Фото:

В Екатеринбурге на улице Софьи Перовской, 105б обнаружили труп мужчины. Очевидцы нашли тело прямо под забором у школы.

«Парни перевернули мужчину, чтобы помочь ему. Но он уже был бледный», — сообщает telegram-канал «Безумный Екб».

Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СКР региона. Ответ ожидается.

Неделей ранее в Екатеринбурге нашли труп в куче газовых баллонов. Тело принадлежало 24-летней девушке, до которой друзья не могли дозвониться несколько дней.

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В Екатеринбурге на улице Софьи Перовской, 105б обнаружили труп мужчины. Очевидцы нашли тело прямо под забором у школы. «Парни перевернули мужчину, чтобы помочь ему. Но он уже был бледный», — сообщает telegram-канал «Безумный Екб». Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СКР региона. Ответ ожидается. Неделей ранее в Екатеринбурге нашли труп в куче газовых баллонов. Тело принадлежало 24-летней девушке, до которой друзья не могли дозвониться несколько дней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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