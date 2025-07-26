Мужчину нашли проходящие мимо очевидцы
В Екатеринбурге на улице Софьи Перовской, 105б обнаружили труп мужчины. Очевидцы нашли тело прямо под забором у школы.
«Парни перевернули мужчину, чтобы помочь ему. Но он уже был бледный», — сообщает telegram-канал «Безумный Екб».
Корреспондент URA.RU направил запрос в СУ СКР региона. Ответ ожидается.
Неделей ранее в Екатеринбурге нашли труп в куче газовых баллонов. Тело принадлежало 24-летней девушке, до которой друзья не могли дозвониться несколько дней.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!