Екатеринбуржец 51 раз глотал эндоскоп, чтобы помочь знакомым откосить от армии. Фото

Парень пришел с повинной в свердловский СК и заявил, что он пособник уклонистов

24 июля 2025 в 11:41 Размер текста - 17 +

Парень признался сыщикам в пособничестве и готов понести вину Фото: Илья Московец © URA.RU Екатеринбуржец Евгений К. (имя героя изменено) помог десяткам свердловских призывников избежать службы в армии. Имея серьезную болезнь, он за деньги проходил за них обследование, в этом молодой человек сам признался URA.RU. Однако когда позже его «клиенты» стали вымогать у него деньги и угрожать, парень пришел в СКР и написал 51 заявление. Подробности нетривиальной истории, — в материале URA.RU. Парень приходил и глотал эндоскоп под чужими именами Фото: Анна Майорова © URA.RU «В 2021 году ко мне обратился знакомый и попросил помочь откосить от армии. У меня есть серьезное заболевание — язва 12-перстной кишки, и родилась идея, что я пройду обследование за него. Я прошел ФГДС (исследование желудочно-кишечного тракта эндоскопом — прим.ред.), он получил диагноз, с которым признают негодным к службе. Потом этот знакомый рекомендовал меня другим, третьим, десятым лицам, так все и началось», — признался Евгений. Он глотал трубку за своих «клиентов» в разных больницах Екатеринбурга и Свердловской области. Технически это было несложно — оформление документов происходит в регистратуре, а доктора у пациентов паспорт не проверяют. Физически же парню пришлось несладко: перед каждым походом на мучительную процедуру он ел острый фаст-фуд, чтобы вызвать раздражение и получить желанную справку. Всякий раз потом приходилось восстанавливаться и пить кучу лекарств. За услуги уклонисты платили деньги, а он брал расписки, что помог в сборе медицинских документов. Говорит, иногда отказывался, но те давили на жалость: кто-то вырос без мамы, у кого-то процветает бизнес и не на кого оставить. В итоге соглашался, счет идет о десятках людей. Полученные Евгением справки помогали кому-то откосить от армии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Год назад один парень подал на меня втайне гражданский иск о взыскании денежных средств и суд выиграл. Типа я не оказал ему услуги. Но я-то оказал, обязательства выполнил, он получил свою справку! И с тех пор началось: видимо, по сарафанному радио один от другого узнали, что с меня можно потребовать деньги, и стали ко мне приходить, вымогать. Кто-то требовал то, что заплатил, а кто-то и больше. Однажды пришли даже с битами», — вспоминает Евгений. Как-то заявились неизвестные и предложили его крышевать. Дескать, пусть парень продолжает помогать уклонистам, но платит за покровительство. Поразмыслив, екатеринбуржец принял неожиданное решение — он пришел с повинной в СКР. «Я понимал, что понесу ответственность за пособничество по статье 328 УК РФ („Уклонение от прохождения военной службы“). Но это лучше, чем терпеть, жить в страхе и дергаться, что к тебе снова придут. Лучше сесть, отсидеть и начать жизнь с чистого листа», — объяснил он. Парень хочет, чтобы на него обратил внимание сам Александр Бастрыкин Фото: Следственный комитет РФ То же самое он изложил на личном приеме у главы свердловского управления СК Богдана Францишко, к которому попал 17 марта. Генерал его внимательно выслушал и тоже поинтересовался, готов ли он ответить по закону. Парень твердо ответил «да». С тех пор он написал 51 одно заявление на уклонистов, вместо которых проходил обследования в Екатеринбурге, Первоуральске, Каменске-Уральском, Серове, Реже. По словам парня, не у всех следователей он заметил интерес к озвученным им фактам. Евгений говорит, что в суд ушло лишь одно дело в Верх-Исетском отделе Екатеринбурга. А в некоторых других дела якобы стопорятся или вовсе легли на полку. «В июле я даже написал главе СКР Александру Бастрыкину. Всего лишь хочу обратить на себя внимание, что я есть, что я пособник, я в этом признаюсь, пришел с повинной, очнитесь, примите меры! Я принес на блюдечке всю информацию, но дальше ничего не происходит. Может, эта статья [уклонение от службы] и не такая популярная, как коррупция и убийства, но ею тоже надо заниматься. На все преступления надо обращать внимание», — считает парень. Он добавил, что и в СМИ свою проблему озвучил для того, чтобы сыщики в его деле наконец-то разобрались и дали правовую оценку. «Потому что, исходя из их поведения, до сих пор не понятно, законно я поступаю или нет», — говорит Евгений. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались прокомментировать тему. Если у вас есть интересные истории, напишите на почту salymskaya@ura.ru Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Екатеринбуржец Евгений К. (имя героя изменено) помог десяткам свердловских призывников избежать службы в армии. Имея серьезную болезнь, он за деньги проходил за них обследование, в этом молодой человек сам признался URA.RU. Однако когда позже его «клиенты» стали вымогать у него деньги и угрожать, парень пришел в СКР и написал 51 заявление. Подробности нетривиальной истории, — в материале URA.RU. «В 2021 году ко мне обратился знакомый и попросил помочь откосить от армии. У меня есть серьезное заболевание — язва 12-перстной кишки, и родилась идея, что я пройду обследование за него. Я прошел ФГДС (исследование желудочно-кишечного тракта эндоскопом — прим.ред.), он получил диагноз, с которым признают негодным к службе. Потом этот знакомый рекомендовал меня другим, третьим, десятым лицам, так все и началось», — признался Евгений. Он глотал трубку за своих «клиентов» в разных больницах Екатеринбурга и Свердловской области. Технически это было несложно — оформление документов происходит в регистратуре, а доктора у пациентов паспорт не проверяют. Физически же парню пришлось несладко: перед каждым походом на мучительную процедуру он ел острый фаст-фуд, чтобы вызвать раздражение и получить желанную справку. Всякий раз потом приходилось восстанавливаться и пить кучу лекарств. За услуги уклонисты платили деньги, а он брал расписки, что помог в сборе медицинских документов. Говорит, иногда отказывался, но те давили на жалость: кто-то вырос без мамы, у кого-то процветает бизнес и не на кого оставить. В итоге соглашался, счет идет о десятках людей. «Год назад один парень подал на меня втайне гражданский иск о взыскании денежных средств и суд выиграл. Типа я не оказал ему услуги. Но я-то оказал, обязательства выполнил, он получил свою справку! И с тех пор началось: видимо, по сарафанному радио один от другого узнали, что с меня можно потребовать деньги, и стали ко мне приходить, вымогать. Кто-то требовал то, что заплатил, а кто-то и больше. Однажды пришли даже с битами», — вспоминает Евгений. Как-то заявились неизвестные и предложили его крышевать. Дескать, пусть парень продолжает помогать уклонистам, но платит за покровительство. Поразмыслив, екатеринбуржец принял неожиданное решение — он пришел с повинной в СКР. «Я понимал, что понесу ответственность за пособничество по статье 328 УК РФ („Уклонение от прохождения военной службы“). Но это лучше, чем терпеть, жить в страхе и дергаться, что к тебе снова придут. Лучше сесть, отсидеть и начать жизнь с чистого листа», — объяснил он. То же самое он изложил на личном приеме у главы свердловского управления СК Богдана Францишко, к которому попал 17 марта. Генерал его внимательно выслушал и тоже поинтересовался, готов ли он ответить по закону. Парень твердо ответил «да». С тех пор он написал 51 одно заявление на уклонистов, вместо которых проходил обследования в Екатеринбурге, Первоуральске, Каменске-Уральском, Серове, Реже. По словам парня, не у всех следователей он заметил интерес к озвученным им фактам. Евгений говорит, что в суд ушло лишь одно дело в Верх-Исетском отделе Екатеринбурга. А в некоторых других дела якобы стопорятся или вовсе легли на полку. «В июле я даже написал главе СКР Александру Бастрыкину. Всего лишь хочу обратить на себя внимание, что я есть, что я пособник, я в этом признаюсь, пришел с повинной, очнитесь, примите меры! Я принес на блюдечке всю информацию, но дальше ничего не происходит. Может, эта статья [уклонение от службы] и не такая популярная, как коррупция и убийства, но ею тоже надо заниматься. На все преступления надо обращать внимание», — считает парень. Он добавил, что и в СМИ свою проблему озвучил для того, чтобы сыщики в его деле наконец-то разобрались и дали правовую оценку. «Потому что, исходя из их поведения, до сих пор не понятно, законно я поступаю или нет», — говорит Евгений. В пресс-службе свердловского управления СКР отказались прокомментировать тему. Если у вас есть интересные истории, напишите на почту salymskaya@ura.ru