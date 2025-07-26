26 июля 2025

Свердловчан предупредили о надвигающемся шторме

В Свердловской области 27 и 28 июля ожидаются ливни, гроза и порывистый ветер
© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода настигнет свердловчан вечером 27 июля и продолжиться 28 июля
Непогода настигнет свердловчан вечером 27 июля и продолжиться 28 июля Фото:

Свердловское управление МЧС России выпустило экстренное штормовое предупреждение на 27 и 28 июля. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются сильные ливни, дожди, град, грозы и порывистый ветердо 20 метров в секунду. В связи с этим спасатели обратились к жителям и гостям области с просьбой соблюдать меры предосторожности.

Ведомство рекомендует при ухудшении погоды плотно закрывать окна и двери, убирать с балконов незакрепленные предметы, а по возможности оставаться дома. Находясь на улице, жителей просят не приближаться к шатким конструкциям, рекламным щитам, деревьям и линиям электропередач.

Водителям посоветовали соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и не парковать автомобили под деревьями или слабо закрепленными конструкциями. При сильных ливнях стоит воздержаться от перемещений по затопленным улицам и избегать подземных переходов.

Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».

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Свердловское управление МЧС России выпустило экстренное штормовое предупреждение на 27 и 28 июля. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются сильные ливни, дожди, град, грозы и порывистый ветердо 20 метров в секунду. В связи с этим спасатели обратились к жителям и гостям области с просьбой соблюдать меры предосторожности. Ведомство рекомендует при ухудшении погоды плотно закрывать окна и двери, убирать с балконов незакрепленные предметы, а по возможности оставаться дома. Находясь на улице, жителей просят не приближаться к шатким конструкциям, рекламным щитам, деревьям и линиям электропередач. Водителям посоветовали соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и не парковать автомобили под деревьями или слабо закрепленными конструкциями. При сильных ливнях стоит воздержаться от перемещений по затопленным улицам и избегать подземных переходов. Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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