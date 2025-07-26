Свердловчан предупредили о надвигающемся шторме

Свердловское управление МЧС России выпустило экстренное штормовое предупреждение на 27 и 28 июля. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются сильные ливни, дожди, град, грозы и порывистый ветердо 20 метров в секунду. В связи с этим спасатели обратились к жителям и гостям области с просьбой соблюдать меры предосторожности.
Ведомство рекомендует при ухудшении погоды плотно закрывать окна и двери, убирать с балконов незакрепленные предметы, а по возможности оставаться дома. Находясь на улице, жителей просят не приближаться к шатким конструкциям, рекламным щитам, деревьям и линиям электропередач.
Водителям посоветовали соблюдать скоростной режим, увеличивать дистанцию и не парковать автомобили под деревьями или слабо закрепленными конструкциями. При сильных ливнях стоит воздержаться от перемещений по затопленным улицам и избегать подземных переходов.
Сообщить о необходимости помощи можно по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России: «101». Обращения также принимают по единому номеру вызова экстренных служб: «112».
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