26 июля 2025

Цены на комнаты в коммуналках выросли в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Выбор комнат в коммунальных квартирах сокращается
Выбор комнат в коммунальных квартирах сокращается Фото:

Стоимость комнат в коммунальных квартирах Екатеринбурга за год выросла на 9,6%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Циан. Аналитики».

В среднем комнаты на вторичном рынке продавали за 1,68 млн рублей. В то время как полноценные студии на вторичке предлагались к продаже за 4,13 млн рублей в среднем (за год стоимость выросла на 11,2%).

При этом эксперты отмечают, что выбор комнат с каждым годом сокращается. В Екатеринбурге на данный момент продается примерно 400 лотов.

«Количество комнат на рынке будет и дальше сокращаться — связано это и с программами по расселению коммуналок, и со снижением интереса к данному формату жилья, и с тем, что комнаты нередко выкупают несколькими лотами, формируя полноценную квартиру», — прокомментировала эксперт сервиса Елена Бобровская.

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Стоимость комнат в коммунальных квартирах Екатеринбурга за год выросла на 9,6%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Циан. Аналитики». В среднем комнаты на вторичном рынке продавали за 1,68 млн рублей. В то время как полноценные студии на вторичке предлагались к продаже за 4,13 млн рублей в среднем (за год стоимость выросла на 11,2%). При этом эксперты отмечают, что выбор комнат с каждым годом сокращается. В Екатеринбурге на данный момент продается примерно 400 лотов. «Количество комнат на рынке будет и дальше сокращаться — связано это и с программами по расселению коммуналок, и со снижением интереса к данному формату жилья, и с тем, что комнаты нередко выкупают несколькими лотами, формируя полноценную квартиру», — прокомментировала эксперт сервиса Елена Бобровская.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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