Цены на комнаты в коммуналках выросли в Екатеринбурге

Стоимость комнат в коммунальных квартирах Екатеринбурга за год выросла на 9,6%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Циан. Аналитики».
В среднем комнаты на вторичном рынке продавали за 1,68 млн рублей. В то время как полноценные студии на вторичке предлагались к продаже за 4,13 млн рублей в среднем (за год стоимость выросла на 11,2%).
При этом эксперты отмечают, что выбор комнат с каждым годом сокращается. В Екатеринбурге на данный момент продается примерно 400 лотов.
«Количество комнат на рынке будет и дальше сокращаться — связано это и с программами по расселению коммуналок, и со снижением интереса к данному формату жилья, и с тем, что комнаты нередко выкупают несколькими лотами, формируя полноценную квартиру», — прокомментировала эксперт сервиса Елена Бобровская.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!