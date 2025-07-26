На Урале развернулась семейная драма, которую активно обсуждают в соцсетях: пепрмячка Анастасия обвинила бывшего мужа Игоря в угрозах расправой. Мужчина якобы обещает ее убить через несколько месяцев, предлагает разные способы, как это сделать и даже нашел, куда пристроить детей, если его посадят. Подробности жуткой истории рассказала адвокат Евгения Тутушкина, к которой обратилась Анастасия. Сам же Игорь в беседе с URA.RU заявил, что экс-супруга клевещет на него.
«Игорь звонит Анастасии по 40 раз в день и открыто предупреждает, что через четыре месяца вернется из Аргентины и убьет ее. Нашел людей, которые возьмут опеку над детьми, пока он будет сидеть в тюрьме за ее убийство, а после выйдет и будет счастлив. Ведь на его счету крупная сумма денег, дети будут с ним, а она будет лежать в холодной могилке», — написала Тутушкина у себя в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в РФ, 167 тыс. подписчиков).
Сама Анастасия в беседе с URA.RU рассказала, что бывший муж — экс-сотрудник Федерального медико-биологического агентства. Она сбежала от него в 2023 году на восьмом месяце беременности из-за побоев.
«Я улетела из Аргентины на восьмом месяце беременности с сыном от первого брака и нашим общим ребенком, которому на тот момент было два с половиной года. Причина: пьянство с утра до вечера каждый день и распускание рук на моего ребенка от первого брака. В день, когда мы собирали вещи, я тоже получила от него по лицу», — поделилась женщина.
Девушка утверждает, что муж угрожал ей еще тогда. Он писал, что Анастасия украла их сына и он обратился в полицию из-за похищение ребенка. Вскоре она подала на развод. Игорь, по ее словам, в жизни детей не участвовал, но спустя время вновь начал преследовать ее, требуя передать детей ему под опеку. Женщина сначала скрывалась, потом обратилась в полицию.
Первое заявление она подала 7 мая в Березниках (Пермский край), где родилась. 30 мая было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, однако 6 июня прокуратура его отменила и направила материалы на дополнительную проверку. По словам пострадавшей, никакого полноценного дорасследования не провели. После этого 14 июля последовал повторный отказ: правоохранители решили, что угроза «нереальная», и выяснить, что происходит между сторонами, они не могут.
Хотя Анастасия уверяет, что у нее есть записи разговоров с угрозами от мужа. Одну из таких публиковала и Тутушкина у себя в соцсетях. «А ты бы как хотела — от огнестрельного умереть или ножом? Может, тебя скормить крысам? Было бы весело запустить в комнату крыс 50 и чтобы они тебя сожрали. Я два года живу с мыслью, как отрезаю голову...», — говорит некий мужчина на аудио.
Анастасия уверена в серьезности намерений бывшего супруга и всерьез опасается за свою жизнь. Она даже обратилась за содействием в Генпрокуратуру РФ.
Игорь же в разговоре с корреспондентом URA.RU изложил свою версию конфликта. По его словам, с января 2023 года семья проживала за рубежом, где он работал удаленно, а супруга планировала роды. В марте, находясь на последнем сроке беременности, она якобы с использованием поддельных медицинских справок вернулась в Россию, подвергнув риску здоровье ребенка.
«Развод проходит конфликтно. При определении размеров алиментов требовала у меня то переписать все имущество, чтобы мои дети могли жить рядом со мной, то квартиру в Москве. Крайне негативно высказывалась о решении суда по присужденным алиментам, препятствовала моему общению с детьми. Обладаю большим количеством материала с оскорблениями, грубостями, угрозами в мой адрес. Не публикую их так как это является частной перепиской и нарушает законодательство», — отметил Игорь. Он подчеркнул, что не контактирует с бывшей супругой, живет за границей и никогда не причинял ей физического вреда. На видео, где якобы мужчина угрожает Анастасии, свой голос Игорь не признал. В связи с распространяемой, по его мнению, недостоверной информацией, его юристы готовят обращение в суд.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в СКР и МВД по Пермскому краю. Ответ будет опубликован как поступит.
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