26 июля 2025

Украина ввела санкции против 11 свердловских компаний

© Служба новостей «URA.RU»
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Всего под санкции попало около 50 российских компаний
Всего под санкции попало около 50 российских компаний Фото:

Украины ввела новые санкции против российских компаний, в числе которых оказались 11 свердловских предприятий. Об этом стало известно из указа президента Украины Владимира Зеленского.

Под санкции попали предприятия из Екатеринбурга и окрестностей, включая «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), разработчика и производителя оборудования для нефтехимии, энергетики и металлургии «Уральский завод химического машиностроения», «Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом», машиностроительное предприятие «Промышленные системы», «Уральский завод химической продукции» и «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов». Также под ограничения попали «Ревдинский завод по обработке цветных металлов», производитель продукции для оборонной и гражданской промышленности «Драгма» (Краснотурьинск), один из крупнейших металлургических заводов России «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (Нижний Тагил), особая экономическая зона «Титановая долина» (Верхняя Салда) и один из ведущих производителей феррохрома в России «Серовский завод ферросплавов».

Ранее, 8 июля 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский уже вводил санкции против российских, белорусских, китайских и турецких компаний, синхронизируя меры с пакетами ограничений Евросоюза. Под ограничения попадали как производители военной продукции, так и предприятия, связанные с поставкой технологий для оборонной промышленности России. Новые санкции стали продолжением этой политики ужесточения давления на российский бизнес.

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Украины ввела новые санкции против российских компаний, в числе которых оказались 11 свердловских предприятий. Об этом стало известно из указа президента Украины Владимира Зеленского. Под санкции попали предприятия из Екатеринбурга и окрестностей, включая «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма), разработчика и производителя оборудования для нефтехимии, энергетики и металлургии «Уральский завод химического машиностроения», «Уральский научно-исследовательский химический институт с опытным заводом», машиностроительное предприятие «Промышленные системы», «Уральский завод химической продукции» и «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов». Также под ограничения попали «Ревдинский завод по обработке цветных металлов», производитель продукции для оборонной и гражданской промышленности «Драгма» (Краснотурьинск), один из крупнейших металлургических заводов России «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» (Нижний Тагил), особая экономическая зона «Титановая долина» (Верхняя Салда) и один из ведущих производителей феррохрома в России «Серовский завод ферросплавов». Ранее, 8 июля 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский уже вводил санкции против российских, белорусских, китайских и турецких компаний, синхронизируя меры с пакетами ограничений Евросоюза. Под ограничения попадали как производители военной продукции, так и предприятия, связанные с поставкой технологий для оборонной промышленности России. Новые санкции стали продолжением этой политики ужесточения давления на российский бизнес.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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