В букварях разместят обращение Путина к первоклассникам

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Обращение Владимира Путина к первоклассникам уже существует
Обращение Владимира Путина к первоклассникам уже существует Фото:

Обращение президента РФ Владимира Путина к первоклассникам будет размещено в букваре. Об этом заявила Советник президента РФ Елена Ямпольская.

«В букваре, как мы и просили, Владимир Владимирович подготовил это обращение. Оно существует», — заявила Ямпольская. Ее слова приводит ТАСС. По ее мнению, будет хорошо, если ребенок, который пришел в школу, получит поздравление не только от учителей и семьи, но и от президента России.

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно обращался к школьникам, в том числе поздравлял выпускников с окончанием учебы и подчеркивал важность наставничества учителей. Он также отмечал приоритет патриотического воспитания и формирование гражданской ответственности у молодежи как одну из ключевых задач государственной политики.

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Обращение президента РФ Владимира Путина к первоклассникам будет размещено в букваре. Об этом заявила Советник президента РФ Елена Ямпольская. «В букваре, как мы и просили, Владимир Владимирович подготовил это обращение. Оно существует», — заявила Ямпольская. Ее слова приводит ТАСС. По ее мнению, будет хорошо, если ребенок, который пришел в школу, получит поздравление не только от учителей и семьи, но и от президента России. Ранее президент России Владимир Путин неоднократно обращался к школьникам, в том числе поздравлял выпускников с окончанием учебы и подчеркивал важность наставничества учителей. Он также отмечал приоритет патриотического воспитания и формирование гражданской ответственности у молодежи как одну из ключевых задач государственной политики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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