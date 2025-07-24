В букварях разместят обращение Путина к первоклассникам

Обращение президента РФ Владимира Путина к первоклассникам будет размещено в букваре. Об этом заявила Советник президента РФ Елена Ямпольская.
«В букваре, как мы и просили, Владимир Владимирович подготовил это обращение. Оно существует», — заявила Ямпольская. Ее слова приводит ТАСС. По ее мнению, будет хорошо, если ребенок, который пришел в школу, получит поздравление не только от учителей и семьи, но и от президента России.
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно обращался к школьникам, в том числе поздравлял выпускников с окончанием учебы и подчеркивал важность наставничества учителей. Он также отмечал приоритет патриотического воспитания и формирование гражданской ответственности у молодежи как одну из ключевых задач государственной политики.
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